Veröffentlicht am 29.05.2026

Für eine Weiterbildung ist es nie zu spät oder zu früh: „Unsere Absolventen der Höheren Berufsbildung sind zwischen Mitte 50 und 23 Jahre jung. Die Unternehmen brauchen diese gut ausgebildeten Menschen, Frauen und Männer aus der Praxis, die qualifizierte und zertifizierte Leistungen erbringen“, mit diesen Worten gratulierte Thomas Buhck, Präses der IHK zu Lübeck den Absolventinnen und Absolventen der Prüfungen zu Betriebs- und Fachwirten sowie Meistern im Jahr 2025 zu ihren Erfolgen. An der „IHK-Meisterfeier“ im Bayside Hotel Scharbeutz nahmen Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Ostholsteins Kreispräsidentin Petra Kirner sowie die Bürgermeisterin der Gemeinde Scharbeutz, Bettina Schäfer, teil.

Der aktuelle IHK-Fachkräftemonitor belege, dass in kommenden Jahren allein in Schleswig-Holstein bis zu 100.000 Fachkräfte fehlen könnten, sofern Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nichts gegen diese Entwicklung unternehmen würden. „Weiterbildung ist eine der Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Sie ermöglichen Ihnen, höher qualifizierte Aufgaben und mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte Präses Buhck. Er betonte zugleich, dass die Künstliche Intelligenz zwar einfache Aufgaben erledigen und auch die Arbeitswelt verändern werde, weil sich Abläufe automatisieren und verschlanken ließe. „Hochwertige Aufgaben aber, bei denen wir Fachwissen benötigen und Verantwortung übernehmen müssen, werden wichtiger denn je. Dafür haben Sie sich qualifiziert.“

Wirtschaftsminister Madsen gratulierte den Absolventinnen und Absolventen: „Einen Meister, Fachwirt oder Betriebswirt zu machen, ist eine Lebensentscheidung. Dahinter steckt viel Arbeit, Zeitmanagement, Fleiß und Durchhaltevermögen.“ Auch der Minister betonte, wie wichtig Fachkräfte für das Land seien. „Wir brauchen kluge Köpfe, die unsere Wirtschaft nach vorn bringen, Menschen ausbilden oder auch Unternehmen übernehmen. Wir als Landesregierung unterstützen das weiterhin mit unserer Fachkräfteinitiative, der Nachfolgekampagne, mit Bürokratieabbau oder der Förderung von Weiterbildung.“

Insgesamt haben im vergangenen Jahr knapp 260 Frauen und Männer die Aufstiegsfortbildungs-Prüfungen erfolgreich vor der IHK zu Lübeck bestanden. Rund die Hälfte von ihnen nahm gemeinsam mit Angehörigen an der Feierstunde in Scharbeutz teil. Präses Buhck dankte den Familien für die Unterstützung der Absolventinnen und Absolventen ebenso wie den Arbeitgebern sowie den Prüferinnen und Prüfer. „Viele von ihnen engagieren sich ehrenamtlich mit großer Hingabe in unserer IHK. Diese Leistung verdient höchste Anerkennung.“