Veröffentlicht am 17.02.2026

Lübeck. Klimaleitstelle Lübeck und Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck richten am 19. Februar 2026 das 7. Lübecker Extremwetterforum für Unternehmen aus

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in unserer Region zunehmend spürbar: Starkregen, Hitzeperioden, Orkanböen und das Risiko von Ostseehochwassern nehmen zu und stellen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen vor große Herausforderungen. Um Unternehmen auf Risiken vorzubereiten und praxisnahe Lösungen anzubieten, lädt die Klimaleitstelle Lübeck gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck am 19. Februar 2026 von 16.00 bis 19.30 Uhr zum 7. Lübecker Extremwetterforum in den Räumlichkeiten der IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck, ein.

Unter dem Titel „Wetterrisiken für Unternehmen – Risiken erkennen, Schäden vermeiden, Zukunft sichern“ werden Unternehmen über die zunehmenden Extremwetterereignisse informiert und erhalten wertvolle Impulse, wie sie sich besser auf diese Risiken einstellen können.

„Extreme Wetterlagen sind eine Herausforderung für die gesamte Stadt – für Bürger:innen ebenso wie für Unternehmen und die Verwaltung. Klimaanpassung heißt dabei nicht nur, Schäden zu vermeiden. Wer frühzeitig vorsorgt, stärkt die Attraktivität des Standorts und senkt langfristig Kosten. Gut geplante Maßnahmen und eine enge Zusammenarbeit schaffen so einen konkreten Mehrwert für Wirtschaft und Kommune“, erklärt Bürgermeister Jan Lindenau.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website der IHK zu Lübeck unter www.ihk.de/schleswig-holstein/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5288442/12854?terminId=12854.

Forum der Möglichkeiten: Fachvorträge, Best-Practice-Beispiele und Vernetzung

Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen konkrete Informationen und Lösungen zu bieten, um sich besser auf extreme Wetterereignisse vorzubereiten. Dazu zählen neben Fachvorträgen zu Wetterrisiken und Anpassungsstrategien, unter anderem durch Meteorologen und Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke, auch Best-Practice-Beispiele von Unternehmen. Darüber hinaus können sich die Teilnehmenden über Fördermöglichkeiten informieren und erste

Kontakte zu Fachverbänden und Institutionen knüpfen, die bei der Klimafolgenanpassung unterstützen.

„Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Wir möchten mit diesem Forum praxisorientierte Lösungen und Handlungsempfehlungen bieten, die Unternehmen dabei helfen, sich effektiv auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten und gleichzeitig ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern“, so Kathrin Ostertag, Bereichsleitung Innovation und Umwelt bei der IHK zu Lübeck.

Das Forum bietet den Teilnehmenden auch die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Fachverbänden und Institutionen auszutauschen, die vor und nach den Vorträgen im Foyer der IHK zu Lübeck über ihre Kernkompetenzen informieren. Unter den Aussteller:innen befinden sich zum Beispiel der Bundesverband GebäudeGrün e.V., das HochwasserKompetenzCentrum e.V. aus Köln, die Investitionsbank Schleswig-Holstein, der Deutsche Wetterdienst, die Klimaleitstelle Lübeck und viele mehr.