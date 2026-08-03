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Engagement:
VR Bank In Holstein macht KiTas mobil!

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Gewonnen haben:

je ein VRmobil Kinderbus Kindertagesstätte Regenbogen e.V., Halstenbeck

Ev.-Luth.Kindertagesstätte Nordmarkstraße, Glückstadt

AWO Kita Hi-Ha-Hermann, Elmshorn

Je 5 Junior Cars

AWO Kita Deichkinder, Elmshorn

NGD, Kindertagesstätte Sonnenschein, Kisdorf

Veröffentlicht am 03.08.2026

# VRmobil # VRBankinHolstein # Norderstedt # BadBramstedt # HenstedtUlzburg # Pinneberg # Witt # Kita

Anbieter

VR Bank in Holstein eG

Firmendetails

Bismarckstr. 11-13
25421 Pinneberg
Landkreis: Kreis Pinneberg
 Branche: Finanzen

Ansprechpartner

Frau Jasmin van Gysel
Tel.: 04101-501 1363
E-Mail: j.van_gysel@vrbank-ih.de

Web: http://www.vrbank-in-holstein.de

Impressum

VR Bank in Holstein eG

Produkte & Leistungen

Immobilien Finanzierung Geschäftskonten Kredite Online-Banking Spenden Sponsoren
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