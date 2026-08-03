Engagement:
VR Bank In Holstein macht KiTas mobil!
Gewonnen haben:
je ein VRmobil Kinderbus Kindertagesstätte Regenbogen e.V., Halstenbeck
Ev.-Luth.Kindertagesstätte Nordmarkstraße, Glückstadt
AWO Kita Hi-Ha-Hermann, Elmshorn
Je 5 Junior Cars
AWO Kita Deichkinder, Elmshorn
NGD, Kindertagesstätte Sonnenschein, Kisdorf
Veröffentlicht am 03.08.2026
Anbieter
VR Bank in Holstein eG
Firmendetails
Bismarckstr. 11-13
25421 Pinneberg
Landkreis: Kreis Pinneberg
Branche: Finanzen
Ansprechpartner
Frau Jasmin van Gysel
Tel.: 04101-501 1363
E-Mail: j.van_gysel@vrbank-ih.de
Web: http://www.vrbank-in-holstein.de