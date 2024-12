Veröffentlicht am 20.12.2024

Tornesch (em) Auch wenn die Wirtschaft momentan zu kämpfen hat, so gibt es doch positive Nachrichten. Zum Beispiel aus dem Businesspark Elbufer in Wedel. Als nunmehr dritter Investor hat das Hamburger Traditionsunternehmen C.D. Büttner Sicherheitstechnik dort ein Grundstück erworben, um eine neue Zentrale zu errichten. Verhandlungen mit weiteren Interessenten laufen. Außerdem rückt der Bau des Gründungs- und Technologiezentrums für den Kreis Pinneberg näher.

20.000 Quadratmeter an Fläche bereits verkauft

Der Businesspark Elbufer mit seiner 180.000 Quadratmeter großen Fläche ist eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt Wedel. 20.000 Quadratmeter des an der Stadtgrenze zu Hamburg gelegenen Areals sind bereits verkauft und bebaut. Rund 2.500 Quadratmeter gehen nun an die C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH. Über den Verkauf von insgesamt weiteren 15.000 Quadratmetern führt Wedels Wirtschaftsförderer Manuel Baehr mit verschiedenen Interessenten konkrete Gespräche. „Näheres kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten“, hält er sich bedeckt.

Besonders attraktiv für die Unternehmen und ihre Beschäftigten ist eine 11.000 Quadratmeter große, öffentlich zugängliche Parkanlage, die die Stadt Wedel direkt am Elbufer des Businessparks geschaffen hat. Blühflächen, Wanderwege, lange Holzbänke und geschwungene Drehliegen laden zum Verweilen und Relaxen ein. Wanderer und Radler können direkt vom Elbring aus über die Grünanlage zum Elbwanderweg gelangen. Zusammen mit dem bereits zur Grünfläche umgebauten alten Werkhafen wurde damit das gesamte dortige Elbufer zu einem attraktiven Grünbereich umgestaltet, der auch das Gewerbegebiet aufwertet und von dem die künftigen Nutzer profitieren werden.

C.D. Büttner Sicherheitstechnik neuester Investor

Büttner, ein bundesweit renommierter Spezialist für alle Sicherheitsanforderungen im Geschäfts- wie im Privatleben, ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg-Sülldorf und zwölf Niederlassungen deutschlandweit, darunter auch in Wedel. 80 der insgesamt 300 Beschäftigten arbeiten in Hamburg und in der Wedeler Niederlassung am Langenkamp, darunter sechs Auszubildende. Stetiges Wachstum des Unternehmens erfordert nun den Neubau in Wedel, wo auch drei weitere Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen. Entstehen wird im Businesspark Elbufer ein dreigeschossiges Gebäude mit 650 Quadratmetern Bürofläche und einer 400 Quadratmeter großen Werkhalle. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 soll es bezugsfertig sein.

Vorfreude auf das Gründungs- und Technologiezentrum

„Wir sind froh, dass trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen durch Corona und Ukraine-Krieg neuer Schwung in die Vermarktung der Flächen im Businesspark gekommen ist. Aber abgesehen von der wirtschaftlichen Lage braucht es beim Thema Firmenansiedlungen generell einen langen Atem“, sind sich Manuel Baehr und WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers einig. Doch jetzt freuen sie sich auf ein ganz anderes Projekt im Businesspark, für das beträchtliche Freiflächen reserviert sind: das Gründungs- und Technologiezentrum des Kreises Pinneberg. Entstehen soll es unter Federführung der WEP in Zusammenarbeit mit der Stadt Wedel, die zu den kommunalen Mitgliedern der WEP Holding gehört. „Konzeption und Planungen schreiten kontinuierlich voran und werden 2025 abgeschlossen sein.“ betont Dr. Jennifer Schweiger, die das Projekt von ihrem Vorgänger Dr. Harald Schroers übernimmt, der sich Ende Januar 2025 in den Ruhestand verabschiedet

Foto: Stadt Wedel