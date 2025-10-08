Veröffentlicht am 08.10.2025

Kreis Pinneberg. Wie bleibt mein Unternehmen zukunftsfähig? Welche Maßnahmen zur Energieeffizienz lohnen sich wirklich? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit?

Beim Sprechtag des Transfer-Hubs Klimaneutrales Wirtschaften SH der WTSH erhalten Unternehmen eine individuelle und kostenfreie Beratung (ca. 45 Minuten) zu ihren Fragen rund um Energie, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Die Experten beraten praxisnah u.a. zu:

Technischen Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung von CO₂-Emissionen

Fördermöglichkeiten für Investitionen in nachhaltige Technologien

Treibhausgasbilanzierung zur Identifikation von Einsparpotenzialen

Wann: Donnerstag 16. Oktober 2025 I Termine zwischen 10:00 - 17:00 Uhr

Wo: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch

Eine Anmeldung ist erforderlich - die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldung und weitere Informationen