Kreis Pinneberg. Wie bleibt mein Unternehmen zukunftsfähig? Welche Maßnahmen zur Energieeffizienz lohnen sich wirklich? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
Beim Sprechtag des Transfer-Hubs Klimaneutrales Wirtschaften SH der WTSH erhalten Unternehmen eine individuelle und kostenfreie Beratung (ca. 45 Minuten) zu ihren Fragen rund um Energie, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Die Experten beraten praxisnah u.a. zu:
- Technischen Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung von CO₂-Emissionen
- Fördermöglichkeiten für Investitionen in nachhaltige Technologien
- Treibhausgasbilanzierung zur Identifikation von Einsparpotenzialen
Wann: Donnerstag 16. Oktober 2025 I Termine zwischen 10:00 - 17:00 Uhr
Wo: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch
Eine Anmeldung ist erforderlich - die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.