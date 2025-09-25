Veröffentlicht am 25.09.2025

Kreis Pinneberg. Steigende Energiekosten und der Druck zur Klimaneutralität stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Wie können Betriebe im Kreis Pinneberg energieeffizienter werden und dabei noch Kosten sparen? Am 16. Oktober 2025 bietet der Transfer-Hub Klimaneutrales Wirtschaften SH der WTSH GmbH kostenlose Einzelberatungen in Tornesch an. Die Ingenieure beraten praxisnah zu Photovoltaik-Anlagen, Energiespeichern, LED-Beleuchtung und Fördermöglichkeiten – maßgeschneidert für jedes Unternehmen.

Wie bleibt mein Unternehmen zukunftsfähig? Welche Maßnahmen zur Energieeffizienz lohnen sich wirklich? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit?

Oder ganz konkret: Was ist zu beachten, wenn ich eine PV-Anlage auf meinem Dach installieren möchte? Macht die Investition in einen Energiespeicher Sinn? Wird die neue PV-Anlage, die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder der Austausch alter Pumpen gefördert? Gibt es Zuschüsse für eine effizientere Kälte- und Klimaanlage?

Die Ingenieure des Transfer-Hubs Klimaneutrales Wirtschaften SH der WTSH GmbH beraten Sie individuell, kostenfrei und praxisnah – mit einem klaren Blick auf wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen.

Die Einstiegsberatung umfasst unter anderem:

Technische Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung von CO₂-Emissionen

Fördermöglichkeiten für Investitionen in nachhaltige Technologien

Treibhausgasbilanzierung zur Identifikation von Einsparpotenzialen

Nutzen Sie die Gelegenheit für ein kostenfreies 45-minütiges Einzelgespräch, um individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen zu besprechen.

Die Beratungen finden am 16. Oktober 2025 zwischen 10:00 und 17:00 Uhr bei der WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch statt. Die Terminvergabe erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung.

Bitte melden Sie sich bei Susanne Heyn an unter: heyn@wep.de