Veröffentlicht am 20.03.2023





Kreis Pinneberg (em) Die Nachtschwärmer JobTour startet wieder durch: Ab sofort können sich Jugendliche mit wenigen Klicks für den 5. Juni 2023 anmelden. Einfach die Internetseite: www.jobtour-elmshorn.de aufrufen, aus den 57 Berufen und dualen Studiengängen sowie 29 Unternehmen die spannendsten auswählen und das Formular abschicken.

„Die Nachtschwärmer JobTour ist die perfekte Gelegenheit, um neue Perspektiven auf Berufsfelder zu bekommen. Verwaltung zum Beispiel ist ein sehr abwechslungsreicher und vor allem auch sinnstiftender Arbeitsplatz“, sagt Schirmherrin und Landrätin Elfi Heesch. „Ob duales Studium oder Ausbildung – hier vor Ort gibt es so viele Chancen zu entdecken. Einfacher als mit der Nachtschwärmer JobTour geht das nicht.“





Zugeschnitten ist die Nachtschwärmer JobTour auf Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Aber natürlich sind auch alle anderen Ausbildungsplatzsuchenden für 2023, 2024 und 2025 willkommen. Für die Teilnehmenden ist das Angebot kostenfrei.





„Schnell sein lohnt sich in diesem Jahr besonders“, so Burkhard Stratmann, der für den Fachdienst Jugend und Bildung des Kreises Pinneberg im Organisationsteam aktiv ist. Denn sobald alle Plätze eines Ausbildungsberufs belegt sind, wird das Anmeldefenster für diesen Bereich geschlossen. „Die eigenen Wünsche früh abzuschicken, sichert daher die besten Chancen auf den Traumjob“, unterstreicht Stratmann.





Und so funktioniert die Nachtschwärmer JobTour: Jugendliche wählen über die Homepage pro Runde einen Ausbildungsberuf und ein dazugehöriges Unternehmen. Am Abend des 5. Juni 2023 schnuppern die Nachtschwärmer*innen dann in die Wunsch-Ausbildungsbetriebe hinein. Vom zentralen Treffpunkt im Cineplex-Kino geht es per Shuttlebus direkt in die Unternehmen.





„An dieser ganz besonderen Art, einen Ausbildungsberuf schon vor dem Beginn der Ausbildung erlebbar zu machen, nehmen dieses Jahr 29 Elmshorner Unternehmen teil. In den Betrieben stellen die derzeitigen Azubis gemeinsam mit den Ausbildenden die Ausbildung und die Rahmenbedingungen vor und beantworten alle Fragen“, sagt Organisator Werner Siedenhans von der BARMER Elmshorn. „So ist sichergestellt, dass die Infos zum jeweiligen Wunsch-Job und -Arbeitgeber aus erster Hand kommen“, ergänzt Organisatorin Verena Lachs von der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg in Elmshorn, Europaschule.





Organisatorin Angelika von Bargen von der Wirtschaftsförderung der Stadt Elmshorn: „Auch die Unternehmen sind bereits gespannt auf die Nachtschwärmer JobTour. Dass erneut 29 Betriebe dabei sind, zeigt ihren hohen Stellenwert.“ Für sie ist die Nachtschwärmer JobTour eine optimale Möglichkeit, junge Nachwuchstalente von sich zu überzeugen. „Und das alles in einer ruhigen und stressfreien Atmosphäre“, betont von Bargen.



Foto: Das Nachtschwärmer JobTour Orga-Team (v.l.n.r.): Werner Siedenhans, Verena Lachs, Burkhard Stratmann und Angelika von Bargen