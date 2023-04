Veröffentlicht am 26.04.2023

Kreis Pinneberg - Bäume und Gründächer stärken nicht nur die Artenvielfalt, sie verbessern auch das Stadtklima. Der Kreis Pinneberg setzt deshalb auch in den kommenden beiden Jahren seine Förderprogramme für Dachbegrünung und Baumpflanzungen fort. Das hat der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung beschlossen.





„Wer Bäume pflanzt oder ein Gründach anlegt, tut etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft“, sagt Landrätin Elfi Heesch. „Richtig angelegte Dachbegrünungen sind zudem eine natürliche Wärmedämmung und können die Energiebilanz von Gebäuden verbessern. Mit dem Programm ‚Mehr Grün für den Kreis Pinneberg‘ unterstützen wir Bürger*innen, die in ihrem direkten Wohnumfeld einen Beitrag für ein lebenswertes Stadtklima und die Vielfalt von Pflanzen und Tiere leisten.“





In der aktualisierten Förderung für die Dachbegrünung wird nun auch die Anlage eines Gründaches in Eigenleistung anerkannt. Hier sind jetzt 50 Prozent der Materialkosten förderfähig. Das schließt auch die Begrünung von einfachen Dächern wie etwa Carports ein. So können die Menschen im Kreis Pinneberg auf ihrem eigenen Grundstück zu vergünstigten Kosten einen aktiven Beitrag zu Klimaschutz und Klimaanpassung leisten. Wichtig dabei ist, dass der Schichtaufbau des Gründachs und der Prozess zum Aufbau qualifiziert nachgewiesen werden.





Auch die Baumförderung wurde angepasst. So ist der Stammumfang jetzt auf mindestens 14 Zentimeter festgelegt. Neu ist außerdem die Möglichkeit, gleich für mehrere Bäume einen Zuschuss zu beantragen - solange der Gesamtbetrag nicht überschritten wird.





Die jeweiligen Zuschussbeträge haben sich nicht geändert. Für Gründächer beträgt die Förderung weiterhin 20 Euro je Quadratmeter begrünter Fläche. Wer die Dachbegrünung mit der Neuinstallation einer Photovoltaik-Anlage kombiniert, bekommt eine erhöhte Zuwendung von 30 Euro je Quadratmeter. Die maximale Gesamtförderung pro Anlage liegt bei 1.500 Euro.