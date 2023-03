 Dritter Nordport Tower sorgt für rote Überraschung

Norderstedt (em/ls) Die Projektbeteiligten LUCRUM, Gewibau und die team situs GmbH, sehen ein großes Potenzial in den drei Nordport Towers. Beim Bau des letzten Towers überraschten die Organisatoren mit dem rot beleuchteten Kran.



„Das Projekt der Nordport Tower wurde durch hervorragende Architektur und vorbildliche Büros umgesetzt. Dadurch kam es zu schnellen Vermittlungserfolgen“, erklärt Matthias Gipp von team situs. Aufgrund der Gebäudekonzeption konnte für nahezu jede Unternehmensgröße die passende Fläche realisiert werden. Schöne, helle Büroräume, ansprechend und hochwertig ausgestattet, können hier mit kurzfristigen und flexiblen Mietvertragslaufzeiten angemietet werden. Der „officepoint“ bietet durch eine sehr schlanke Organisation wirklich kostengünstige Rahmenbedingungen für Unternehmen. Der Bau des letzten Towers begeisterte selbst den Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. Der am 29. November 2012 um 18 Uhr den roten dicken Buzzer drückte und den 30 Meter hohen Baukran im knallroten Licht erstrahlen ließ. Die „spektakulärste Lichtinstallation der Stadt“ wurde von einem erfahrenen Team um den Norderstedter Sascha Hamann realisiert. Hamann hat dazu über 100 rote Leuchtstoffröhren an dem „Red Crane“ anbringen lassen. Das Einschalten war für alle Norderstedter ein tolles Erlebnis. So sorgt die Bauphase des letzten Towers für Abwechslung und das Licht erstrahlt weit über die Stadt Norderstedt hinaus.



Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer unter www.nordporttowers.de und unter Telefon 040 / 32 59 09 30.

Veröffentlicht am: 31.01.2013