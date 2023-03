Die besten Büros in den Nordport Towers

Norderstedt (em/ls) Ab 1. November sind noch die schönsten Büroetagen mit Dachterrasse und spektakulärem Blick auf Flughafen und die Landebahn zu haben. Es hat sich in der Metropolregion rumgesprochen, dass die Nordport Towers am Flughafen Hamburg außergewöhnlich schöne und effiziente Büroflächen für optimale Arbeitsplätze bieten.



Die markante Lage und die anspruchsvolle Architektur werden von den hier ansässigen Unternehmen geschätzt und strahlen überregionale Professionalität aus. Damit ist auch der Vermietungserfolg nachvollziehbar. Den Mietern werden aber nicht nur Büros geboten, sondern es steckt ein Konzept mit vielen Komponenten dahinter. Insbesondere zählt hierzu die zukunftsorientierte und durchdachte Ausstattung der Büroflächen mit raumhohen Fenstern, Hohlraumfußböden, hochwertigen Energiespar-Stehleuchten und einer Lüftungsanlage mit Nachtauskühlung.



Der office point bietet kleineren Unternehmen einzelne Büroräume mit flexiblen Vertragslaufzeiten an. Jetzt steht hierfür auch das 6. Obergeschoss mit tollem Ausblick auf den Flughafen sowie einer Dachterrasse zur Verfügung. Ein Veranstaltungsbereich für bis zu 60 Personen und mehrere Konferenzräume können von externen Unternehmen angemietet werden. Die Bistrolounge „Food’n Fun“ mit einem schönen Ambiente und einer Terrasse sorgt für das entsprechende Catering bei Veranstaltungen und bietet den Mitarbeitern ein attraktives und frisches Essens- und Getränkeangebot. Der Rohbau des 3. Nordport Towers hat seine endgültige Höhe erreicht – das Richtfest kann bald gefeiert werden. Der Vermietungsstand des dritten Bauabschnittes ist erfreulich, die Nachfrage ungebrochen. Die weiteren Planungen sehen die Umsetzung des städteplanerisch anspruchsvollen Konzeptes Nordport Wings und damit die Schaffung eines attraktiven Quartiers für Unternehmen vor.

Veröffentlicht am: 24.07.2013