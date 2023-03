Einzel- und Teambüros mit Konferenzräumen

Norderstedt (em/md) „Jetzt stehen wieder außergewöhnliche Büros im 7. Geschoss mit Blick auf den Flughafen zur Verfügung“, erklärt Matthias Gipp von team situs. „Diese waren in der Vergangenheit besonders begehrt.“



Der officepoint bietet moderne, repräsentative Bürolösungen ab einem einzelnen Raum mit einem Arbeitsplatz. Schöne, helle Büroräume, ansprechend und hochwertig ausgestattet, können hier mit kurzfristigen und flexiblen Mietvertragslaufzeiten angemietet werden. Alle Büroräume verfügen über eine strukturierte Verkabelung, hochwertige Stehleuchten mit Energiesparröhren und Sonnen- und Blendschutzelementen an den raumhohen Fenstern. „In dem professionellen Umfeld des officepoint kann sich Ihr Unternehmen optimal entwickeln und findet ein großes Businessnetzwerk aus den unterschiedlichsten Branchen vor“, so Matthias Gipp weiter. „Konferenz- und Veranstaltungsräume mit kompletter Ausstattung stehen Ihrem Unternehmen ohne zusätzliche Mietkosten zur Verfügung.“ Der officepoint bietet durch eine sehr schlanke Organisation wirklich kostengünstige Rahmenbedingungen für Unternehmen. Gipp: „Sie zahlen immer nur für Ihren aktuellen Bedarf und minimieren die Kostenrisiken. Vereinbaren Sie einfach einen Besichtigungstermin mit uns!“ Das städtische Unternehmen „wilhelm.tel“ stellt eine hervorragende Kommunikationsinfrastruktur durch ein Hochgeschwindigkeits- Glasfasernetzwerk bereit. Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer unter www.nordporttowers.de und unter Telefon 040 / 32 59 09 30.



Weitere Infos bei:

team situs GmbH

Südportal 1

22848 Norderstedt

Tel. 040 / 32 59 09 30

www.nordporttowers.de

Veröffentlicht am: 30.05.2013