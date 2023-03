.... goes public!

Neumünster (em) Seit Mitte der 1990er Jahre trainiert und coacht „keller ! consulting“ Unternehmer, Manager und Mitarbeiter aller Ebenen und Bereichen – alles inhouse und firmenintern.



Auf Anregung und vielfachem Wunsch bietet das Unternehmen ab jetzt Trainings, Seminare und Workshops auch öffentlich an, für Interessierte vor Ort und für jedermann buchbar. Dieses Angebot richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen, in denen sich einzelne Mitarbeiter spezielle Kenntnisse aneignen möchten oder sich einfach in bestimmten Bereichen fortbilden möchten. „Wir lieben das Querdenken und das geradlinige Handeln! Sie auch? Dann freuen wir uns auf Sie“, so die Geschäftsführer von „keller ! consulting”. Alle Informationen und Termine finden alle Neugierigen auf der Website – „bleiben Sie dran!“

Veröffentlicht am: 27.02.2013