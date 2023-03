Partner für den unternehmerischen Erfolg

Neumünster (em/ab) Auf Kurs in Richtung Zukunft! Seit Mitte der 1990er Jahre trainiert und coacht „keller ! consulting“ Unternehmer, Manager und Mitarbeiter aller Ebenen und Bereiche. Die Experten sind Impulsgeber und erarbeiten für und mit ihren Klienten Lösungen, die praktikabel, zukunftsfähig und tiefgreifend sind.



„Wir bieten unseren Service ganz jungen sowie auch langjährig erfolgreich agierenden Unternehmen jeder Branche und Größe, national und international, an“, erklärt Udo Keller, Inhaber der Unternehmensberatung.



Keiner gewinnt allein!

So schult das Team von „keller ! consulting“ im Bereich der Kommunikation, führt Trainings im Bereich Reklamation und Vertrieb durch, berät Firmen zu Corporate Identity sowie im Auf- und Umbau von Unternehmenskulturen. Aber auch Teamaufbau- und Teamführungstrainings, das Krisen- und Konfliktmanagement sowie ein individuelles Englisch-Training für den Privatund Berufsbereich findet man im Portfolio des Beraterunternehmens. „Das Hauptfeld jedoch ist der Bereich Management- und Personalentwicklung“, so Udo Keller weiter.



„Wir sprechen mit unseren Klienten über Unternehmenskultur, Paradigmenwechsel, Führungsverhalten als Wettbewerbsfaktor, und gehen ganz gezielt auf die großen Möglichkeiten einer modernen und international relevanten Personalund Managemententwicklung ein.“ Dabei setzt Udo Keller selbst darauf, dass die Inhalte seiner Angebote immer auf dem neusten Wissensstand sind. Zudem ist auch für ihn und sein Team eine ständige Weiterbildung notwendig. Alle Theorien, Denkmodelle und Methoden werden kritisch hinterfragt. „Wir wollen von unseren Klienten als Begleiter und Impulsgeber verstanden werden. Wir lieben das Querdenken und das geradlinige Handeln! Sie auch? Dann freuen wir uns auf Sie. Besuchen Sie eines unserer nächsten offenen Seminare“, lädt Udo Keller abschließend ein.

Veröffentlicht am: 29.11.2013