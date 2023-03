Sorgfältige Vorbereitung bei Inhouse-Seminaren

Neumünster (em/lm) So klappt’s auch in der Firma! Bevor das Team von keller ! consulting ein Seminar oder Training vor Ort und somit direkt beim Auftraggeber durchführt, gilt es, im Voraus ein paar Punkte abzuarbeiten.



„Nur durch eine sorgfältige Vorbereitung lässt sich der Erfolg eines Seminars oder eines Workshops im Unternehmen sicherstellen“, erklärt Geschäftsführer Udo Keller von keller ! consulting aus Neumünster. „Dabei setzen wir darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, ein individuelles und auf das Unternehmen abgestimmtes Konzept zu erarbeiten – und natürlich auch zu realisieren.“ Und das, so ist sich das fachkundige Team von keller ! consulting sicher, ist genau so wichtig, wie der eigentliche Workshop oder das durchzuführende Seminar selbst. „Eine sorgfältige und umfassende Vorbereitung ist für uns, aber auch für unsere Kunden mit ihren ganz eigenen Erwartungen, ein wichtiger Erfolgsfaktor.



„Das heißt, dass wir nach einem ersten Gespräch und dem Kennenlernen vor Ort für eine begrenzte Zeit Teil des Unternehmens werden“, so Keller. „Nur auf diese Weise ist es uns möglich, ein maßgeschneidertes Angebot für das Unternehmen zu erstellen, dass alle wichtigen Aspekte für ein erfolgreiches Inhouse-Seminar beinhaltet.“ Keller bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Wir sehen uns als einen Teil einer Veränderungsallianz – und eben nicht nur als Unternehmensberater.“ So ist es laut keller ! consulting von enormer Bedeutung, vorab die genaue Art und Weise der Zusammenarbeit sowie den zielgruppengerechten Teilnehmerkreis zu definieren, den Bedarf gemeinsam mit dem Kunden zu ermitteln und alle Zielstellungen, aber auch deren Konfliktpotential, abzuklären.



„Nur wenn vorab ein Einblick in das Unternehmen möglich ist, ist es uns wiederum möglich, die Ziele und Inhalte unserer Seminare so einzustellen, dass sie zum Erfolg führen“, erklärt Keller. „Nichts ist schlimmer, als bei einem Telefontraining festzustellen, dass die Probleme oder Schwierigkeiten im Unternehmen eigentlich von einer unzureichenden Kommunikation im Betrieb herrühren; die Themen eigentlich woanders ihren Ursprung haben.“ Aber selbst dann ist noch nichts verloren. Steht die Analyse und die gewünschte Zielsetzung, können Schulungsbausteine und Inhalte aus der Angebotspallette des Neumünsteraner Trainings- und Coachingunternehmens – passend auf die jeweilige Unternehmens-, Personal- oder Managementsituation – zusammengestellt werden. „Die grundlegende und umfangreiche Analyse vorab und im Training selbst ermöglicht es uns, unsere zielgenauen Offerten im Anschluss auch für weitere firmeninterne und abteilungsübergreifende Beratungen zur Prozessoptimierung z. B. im Unternehmen zu nutzen“, ergänzt Keller. „Ein echter Mehrwert für das Unternehmen – ein Vorteil im Wettbewerb!“



Offenes Seminar:

Verstehen & Führen

26. September 2013 in Neumünster



Foto: Udo Keller weiß: „Gute Vorbereitung ist der halbe Weg zum Erfolg!“

Veröffentlicht am: 26.08.2013