Wie wird professionelles Projektmagagement sichergestellt

Neumünster (em/lmp) Der Begriff Projekt wird heute in Unternehmen sehr oft verwendet. Fast alles wird zum Projekt und dabei ist erstaunlich, dass selbst „alte Hasen“ diesen Begriff sehr inflationär und falsch gebrauchen.



In dem Fachseminar „Projektmanagement“ vom 13. bis zum 15. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, gehen die Experten von keller ! consulting auf alle Fragen rund um das Projektmanagement ein. Was ist ein Projekt – und wasnicht? Wie wird ein Projekt initiiert und realisiert? Wie wird das professionelle Management sichergestellt? Und nach welchen Kriterien soll der Projektleiter ausgewählt werden? Wer trägt wo welche Verantwortung? Wie und wann werden Meilensteine gesetzt? Was ist der kritische Pfad? Wie kann eine drohende Budgetüberschreitung gemanagt werden? Wann macht Projekt- Branding Sinn? „Interessante Inhalte und praxisnahe Wissensvermittlung – das können Sie von uns erwarten“, verspricht Geschäftsführer Udo Keller. Seit Mitte der 1990er Jahre trainieren und coachen er und Dörte Stender Unternehmer, Manager und Mitarbeiter aller Ebenen und Bereiche. Zu den Inhalten des Fachseminars gehören das Qualitäts- und Metrikmanagement, Diskussionen, Fallbeispiele und Brainstorming sowie das Management eines Projektplaners vom Prozess über den kritischen Pfad bis hin zu den Techniken. Zudem wird speziell auf die Rolle des Projektmanagers sowie Verantwortlichkeiten und Kompetenzen in einer Matrix-Organisation eingegangen.



Jetzt anmelden!

„Wir lieben das Querdenken unddas geradlinige Handeln. Sie auch? Dann freuen wir uns auf Sie! Das Fachseminar findet im ,Alten Stahlwerk’ in Neumünster statt, Anmeldungen sind bis 3. November unter Tel.: 0 43 21 / 4 74 11 möglich“, lädt Dörte Stender ein.



Foto: Experte Udo Keller weiß, worauf es beim professionellen Projektmanagement ankommt. Jetzt anmelden zum Fachseminar vom 13. bis 15. November!

Veröffentlicht am: 21.11.2013