... mehr als nur ein Seminaranbieter!

Neumünster (em/jj) Dass das neue Angebot „Seminare mit KOCHSPASS“, welches keller ! consulting gemeinsam mit der Holmer Kochschule KOCHSPASS angeboten hat, Interesse erzeugen würde, war sich Udo Keller, Geschäftsführer des Neumünsteraner Unternehmens, auch schon vor der Messepräsentation auf der B2B NORD sicher. „Dass wir aber ein so großes und offenes Interesse erfahren haben, macht uns schon etwas stolz.“



Mit einer Kombination aus Training und Team-Koch-Event schaffen die Kochschule KOCHSPASS und das bekannte Trainings- und Beratungsunternehmen ein unvergessliches und nachhaltiges Event, welches schon bald zum festen Leistungsportfolio von keller ! consulting gehören wird.



„Neben diesem neuen Produkt, bei dem wir Weiterbildung mit Teamtraining und Theorie mit Praxis verknüpfen, haben wir den Besuchern auf der B2B NORD natürlich auch unsere anderen Leistungsfelder präsentiert“, so Keller. Das Team von keller ! consulting schult in Kommunikation und Rethorik, führt Trainings im Bereich Reklamation und Vertrieb durch, berät Firmen zur Prozessoptimierung sowie im Auf- und Umbau von Unternehmenskulturen. Das ist das Stichwort: Bei einem Besuch des Live- Vortrags „Feuer oder Schall und Rauch? – Unternehmenskulturen heute“ im Rahmen der B2B NORD konnten sich ein breites Publikum gleich von der gelebten und dynamischen Unternehmenskultur bei keller ! consulting überzeugen.



Foto: Udo Keller in einem Gespräch am Stand auf der B2B NORD.

Veröffentlicht am: 29.05.2013