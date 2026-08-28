Veröffentlicht am 28.08.2026

Leezen. Ein stolzes Jubiläum feierte der Malereibetrieb Thomas Harm aus Leezen am 20. August 2026. Seit nunmehr 150 Jahren besteht das Familienunternehmen.

Malermeister Thomas Harm ging zunächst auf die 150jährige Unternehmensgeschichte ein, da-bei durfte der Blick in die Zukunft nicht fehlen. Mit seinem Stiefsohn Arne Lunau führt bald die 5. Generation den Familienbetrieb und auch die Weiterentwicklung des Unternehmens schreitet voran. Im Frühjahr 2028 soll das neue Betriebsgelände in Leezen bezogen. Damit unterstreicht der Malereibetrieb Harm seine starke Verwurzelung in der Region und zeigt eindrucksvoll, wie traditionelles Handwerk auch heute erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann. Ein Erfolg, der eng mit den Mitarbeitern verbunden ist. Vier langjährige Mitarbeiter ehrte Thomas Harm.

Carsten Bruhn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, würdigte das außergewöhnliche Bestehen des Unternehmens. „150 Jahre Firmengeschichte sind ein beeindruckender Beleg für Beständigkeit, Innovationskraft und das Vertrauen der Kunden in die Qualität des Handwerks“, so Bruhn bei der Übergabe der Ehrenurkunde.

Der Malereibetrieb Thomas Harm steht für handwerkliche Qualität, Verlässlichkeit und die Ausführung hochwertiger Maler- und Lackierarbeiten in der Region.