B2B Wirtschaft

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:
Freisprechung 2026 der Baugewerbe-Innung für den Kreis Segeberg

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Veröffentlicht am 22.07.2026

# Freisprechung # Kreishandwerkerschaft # Mittelholstein # Bau # Maurer # Zimmerer

Anbieter

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Firmendetails

Hamburger Str. 24
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Handwerk

Ansprechpartner

Kein Ansprechpartner hinterlegt

Web: https://www.handwerk-mittelholstein.de/index.html

Impressum

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