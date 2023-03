Center Parcs: Tagen, wo andere Urlaub machen

Bispingen (em/lm) Ob 10 oder 3.000 Personen, Center Parcs bietet auf einem 100 Hektar großen Naturareal eine einzigartige Vielfalt für unvergessliche Erlebnisse! Einerseits flexible Räumlichkeiten und Eventflächen sowie eine abwechslungsreiche Gastronomie, anderseits eine Vielfalt komfortabler Unterkünfte im Hotel, auf Hausbooten sowie in gemütlichen Bungalows – nur 45 Autominuten südlich vom Hamburger Zentrum entfernt.



Der Center Parcs in Bispingen scheint einem Veranstaltertraum entsprungen zu sein. Hier finden Unternehmer eine einzigartige Kombination, die den Erfolg ihrer Veranstaltung sicherstellt. Einerseits flexible und moderne Räumlichkeiten mit umfangreicher Tagungstechnik für Veranstaltungen bis 3.000 Personen sowie ein professionell agierendes Team, das sich mit seiner langjährigen Erfahrung persönlich um das Wohl seiner Businessgäste kümmert. Andererseits eine einzigartige Vielfalt: komfortable Unterkünfte im Hotel, auf Hausbooten sowie in gemütlichen Ferien- und Baumhäusern. Norddeutsche Heidelandschaft neben tropischem und afrikanischem Ambiente, Ruhe und Wellness neben sportlichen In- und Outdooraktivitäten, Wald und Seen neben einer großen subtropischen Badelandschaft. Gastronomie, vom leckeren Imbiss bis zum feinen Menü, konzentriertes Arbeiten neben spannendem Show- und Unterhaltungsprogramm.



Alles unter einem Dach

„Im Market Dome befinden sich mehrere Restaurants und Bars, Einkaufsmöglichkeiten sowie die Zugänge zum Sport- und Bowlingcenter, zum Wellnessbereich und zum Aqua Mundo – unserer riesigen tropischen Wasserwelt“, erklärt Thomas Griemsmann vom Center Parcs. Direkt angeschlossen ist auch der Tagungsbereich mit seinen vielseitigen Möglichkeiten. Das Business Center bietet sich als das optimale Umfeld für Meetings, Seminare oder Workshops an. Hier stehen bis zu 400 Quadratmeter zur Verfügung, aufgeteilt in acht variabel zu gestaltende Räume und ein gemeinsames Foyer. Werden alle Zwischenwände geöffnet, haben bis zu 200 Personen Platz. Für alle, die ein besonderes Ambiente mit exotischem Flair für Präsentationen oder für exklusive Abendveranstaltungen suchen, ist der 350 Quadratmeter große Afrikanische Wintergarten die richtige Wahl. Die 1.400 Quadratmeter Nutzfläche der Multifunktionshalle, beziehungsweise des Sport Centers, stehen für Vorträge, Kongresse, Hausmessen, Feiern und vieles mehr für bis zu 2.000 Personen zur Verfügung. Die temporäre Giebelzelthalle ist die perfekte Ergänzung, wenn zusätzliche Kapazitäten gefragt sind. „Auf 3.000 Quadratmeter kann Platz für bis zu 2.800 Personen geschaffen werden – natürlich mit den gleichen hohen Standards wie bei unseren ,festen’ Räumlichkeiten. All das an einem Ort und buchstäblich unter einem Dach, für Mitarbeiter, Geschäftspartner oder ein Event zusammen mit ihren Familien. So bieten wir perfekte Voraussetzungen, um für jeden Veranstaltungswunsch die passende Antwort zu finden. Überzeugen Sie sich selbst“, so Thomas Griemsmann weiter.



Übernachten wie noch nie

Für Firmenveranstaltungen Hotelzimmer zum Übernachten anbieten kann jeder – Center Parcs natürlich auch. 69 Hotelzimmer für je zwei Personen im Businesshotel mit allem Komfort (WLAN) und kostenlose Parkmöglichkeiten direkt am Hotel stehen zur Verfügung sowie 681 schön gelegene Ferienhäuser. Je nach Modell und Ausstattungsvariante können hier bis zu zwölf Personen wohnen, arbeiten, gemeinsam kochen oder sich nach getaner Arbeit auf der möblierten Terrasse, vor dem Kamin oder in der eigenen Sauna entspannen.



Entspannung und Spaß inklusive

Motivation und Teamgeist unter den Mitarbeitern gehören zu den entscheidenden Grundpfeilern eines Unternehmens. Deswegen ist es so wichtig, diese Faktoren zu pflegen und weiterzuentwickeln – und das geht nirgendwo besser als im Center Parcs. Wo sonst kann man eine Schulung durchführen und anschließend wenige Meter weiter ein gemeinsames Teambuilding im Niedrigseilgarten betreiben, sich beim firmeneigenen Drachenboot-Cup sportlich messen oder eine tropische Poolparty feiern.



Leistungsvielfalt aus einer Hand

Das professionelle Adventure Sports Team bietet eine breite Palette attraktiver Aktivitäten. Ob Trefferübungen mit Pfeil und Bogen beim Bogenschießen, Bowling, Mut erfordernde Seilbahnrutschen, waghalsige Kletterpartien und vieles mehr – als Einzelkurs oder individuell kombinierte Teamrallye mit mehreren hundert Teilnehmen, Center Parcs macht fast alles möglich. „Und das sind längst noch nicht alle Möglichkeiten. Es gibt nur wenige Anbieter für Firmenveranstaltungen, die aus einer Hand und an einem Ort derartige Leistungsvielfalt anbieten“, so Thomas Griemsmann von Center Parcs.



Foto:

oben links: Geschmacksvolle Speisen genießen; oben rechts: Tropische Poolparty für das Teambuilding; unten links: Teamgeist fördern im Niedrigseilgarten; unten rechts: Feiern im Aqua Mundo

Veröffentlicht am: 04.03.2016