Netzwerktreffen etabliert sich weiter

Norderstedt (kk/sh) Im Lessing-Gymnasium trafen sich Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Schule zum diesjährigen Auftakttreffen der EGNO Veranstaltungsreihe „Wirtschaft trifft Schule“. Nach einer interessanten Schulführung mit Schulleiter Carsten Apsel und Jörg Woyke stand das Azubi-Marketing im Mittelpunkt der Vorträge. Gabriele David stellte die Anforderungen und Ansprüche der Generation „Millennials“ vor, die Agentur Brandpublishers präsentierte unter anderem Magazine für junge Ausbildungssuchende.



„Gib mir einen Sinn“

Nachwuchs richtig anzusprechen ist das Thema von Berufungsfinderin Gabriele David, die aufzeigt, was die Generation der von 1980 bis 2000 Geborenen heute von einem Arbeitgeber erwartet. Wunsch und Realität liegen hier oftmals weit auseinander oder können nur von wenigen, meist großen Unternehmen bedient werden. Als Beispiel nannte David Google, die nur A-Kandidaten in sieben bis zehn Bewerbungsgesprächen für sich auswählen. Diese bekommen dann aber auch alles, was sie zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz benötigen.



„Millennials wollen, dass Firmen ihnen dabei helfen, sich zu entwickeln, zu lernen und die Karriere voranzutreiben“, sagt David. Weiterbildung spiele eine immens große Rolle für diese Generation und sei der Bindungsfaktor an den Betrieb, erläuterte die Coachin. Umfragen hätten gezeigt, dass 87 Prozent der Millennials die Entwicklung im Job wichtig sei. Weiterbildung sei keine Belohnung für Leistungen, sondern zwingende Selbstverständlichkeit.



Ausbildung in Schleswig-Holstein

Was ich sein will oder „ME2BE“ ist das Motto der Medienagentur Brandpublishers Communication und auch der Titel zahlreicher Publikationen für Berufsorientierung. Die Macher legen das Augenmerk auf Ausbildungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein, stellen Jugendliche vor, zeigen Einblicke in Unternehmen und Schulen und sind auf Messen aktiv. Im Internet sind auf www.me2be.de die Ausgaben auch online zu lesen. Ebenso können speziell gestaltete Landingpages ein Mittel sein, Jugendliche für eine Ausbildung oder einen Job zu interessieren.



Feedbackgeber gesucht

Jan Hansen von der Barmer in Norderstedt lud die anwesenden Unternehmer ein, einen Vormittag lang Zeit zu investieren, um Jugendlichen eine Rückmeldung zu geben. Diese nehmen in der Schule an einem Assessment Center Training teil, das die Barmer regelmäßig veranstaltet. Aufgabe sei es, Gruppenarbeit zu begleiten, Tipps zu geben und am Ende ein Feedback zu geben. Aufgrund ihrer Berufserfahrung könnten sie den Jugendlichen viel für ihr weiteres berufliches Fortkommen mitgeben. Umgekehrt, so Hansen, sei es unglaublich spannend zu sehen, wie Jugendliche heute denken und diskutieren. Der Unternehmer oder die Unternehmerin könne direkt miterleben, wie diese Generation mit Aufgabenstellungen und Problemen umgeht.



Schule mit Tafel und Tablet

Schulleiter Carsten Apsel, stellte das Lessing- Gymnasium als neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium mit einem musischen und einem bilingualen Zweig vor. Die technische Ausstattung umfasst eine Laptopflotte für die Lehrkräfte, Beamer mit iTV, Dokumentenscanner und die klassische Tafel. Hinzu kommen zwei Koffer mit jeweils 16 Tablets. Die Digitalisierung einer Schule sei mit hohem Personalaufwand verbunden, stellte Apsel fest. Zwei Jahre habe die Entwicklung einer App für das Mensaessen gedauert. Nun aber könne das Mensaessen, welches in Kooperation mit der NoBiG, der Norderstedter Bildungsgesellschaft, angeboten werde, mit dem Smartphone bestellt und bezahlt werden.



Das nächste Treffen von Wirtschaft trifft Schule veranstaltet die EGNO im Herbst. Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmen bei: Anja Neumüller unter der Tel.: 0 40 / 535 406-23.

www.egno.de

Veröffentlicht am: 04.05.2018