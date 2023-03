Ab jetzt wird's fresh!

Norderstedt (em) Mit der Eröffnung der neuen Filiale des Gastronomieunternehmens „oh it's fresh“ in den Nordport Towers ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Standortes erreicht worden.



Den Mitarbeitern in den Nordport Towers und in der Umgebung wird jetzt eine wirklich attraktive und zeitgemäße „Bistrolounge“ geboten.



Alles „fresh“!

Die erfolgreiche Philosophie des Unternehmens lautet: Täglich frische Zubereitung, frische Salate, knackiges Gemüse, frisch gebackenes Brot aus der eigenen Bäckerei und Verzicht auf Lebensmittelzusätze und Konservierungsstoffe. Dieses Konzept wird in Hamburg bereits in zehn Filialen erfolgreich umgesetzt und ist nun auch in den Nordport Towers in Norderstedt zu finden. Daran angrenzend steht ab sofort ein Veranstaltungsraum auch für externe Unternehmen zur Verfügung. Der Raum kann komplett möbeliert angemietet werden. „Oh it's fresh“ sorgt für das Catering und macht jede Veranstaltung noch attraktiver. Bei einem Vermietungsstand von 97 % in den Nordport Towers rückt die Realisierung des 3. Nordport Towers immer näher. Das Bürokonzept in den Nordport Towers ist auch deshalb besonders interessant und erfolgreich, weil hier Büroflächen in nahezu jeder Größe realisiert werden können. Kleine Unternehmen mieten ihre Büros im office point.



Die weiteren Planungen sehen die Umsetzung des städteplanerisch anspruchsvollen Konzeptes Nordport Wings und damit die Schaffung eines attraktiven Quartiers für Unternehmen vor. Das architektonisch ansprechende und innovative Konzept wurde von dem renommierten Architekturbüro nps tschoban voss aus Hamburg entwickelt. Die Projektsteuerung und das gesamte Baumanagement wird, wie bei den Nordport Towers, von der Gewibau Projektmanagement GmbH durchgeführt. Die Planung sieht fünf „flügelförmige“ Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 38.000 qm vor.



Neben der Büronutzung werden weitere vielfältige Angebote geschaffen, wie gastronomische Angebote, Kinderbetreuung oder Co-working Arbeitsplätze. Ebenso soll ein Hotel und ein Konferenzzentrum auf dem Gelände entstehen. Innerhalb des Quartiers soll die erfolgreiche Zusammenarbeit der Unternehmen unter anderem durch gemeinsame Veranstaltungen, regelmäßige Networkingangebote und ein Intranet als Kommunikationsplattform intensiv gefördert werden.

Veröffentlicht am: 22.06.2011