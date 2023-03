Alle Termine im Blick

Hamburg (kv/jj) Wer kennt es nicht: Schon wieder ist der Termin eines Kundenjubiläums gefährlich nah gerückt und ein Präsent noch nicht ausgesucht, geschweige denn eine Idee dafür vorhanden.



Ilka Reher von der Schokoladendruckerei hat sich hier für ihre Kunden einen besonderen Service ausgedacht: „Wir planen mit Ihnen zusammen die Werbung und Termine über das ganze Jahr. Wir sprechen mit den Kunden ab, welche Mitarbeiter- oder auch Kundenjubiläen anstehen, wann Termine von Messen oder Events berücksichtigt werden müssen und terminieren diese dann entsprechend bei uns. Wir sprechen zu jedem Ereignis genau ab, welche Präsente für welchen Termin vorgesehen sind und schicken diese dann termingerecht auf den Weg. Natürlich ist es auch möglich, persönliche Karten beizulegen. Wir fertigen dabei für unsere Kunden personalisierte Pralinen, Täfelchen und weitere Produkte aus feinster belgischer Schokolade, ganz auf die Wünsche des Kunden zugeschnitten. Natürlich besprechen wir mit unseren Kunden, welche Werbewirkung sie erzielen möchten und wie wir dies mit unseren Produkten am besten umsetzen können.“

Für den Privatkundenbereich bietet die Schokoladendruckerei auch die Möglichkeit, über einen Onlineshop individualisierte Produkte zu bestellen. Hier kann man das gewünschte Produkt zum Beispiel Pralinen, Täfelchen, Schokoherzen oder auch Tortenaufleger selber mit Foto und Text versehen und bestellen. Wer sich von der Qualität der Produkte und des Angebotes überzeugen möchte, kann Ilka Reher auf ihrem Stand auf der B2B NORD am 14. April in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen ansprechen.

Veröffentlicht am: 12.04.2016