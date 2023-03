Veröffentlicht am 30.03.2023

Bad Bramstedt (em) Auf Einladung des CDU-Ortsverbandes diskutierten über 50 Unternehmer aus Bad Bramstedt und Umgebung beim Traditionsunternehmen Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen.

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus informierte über aktuelle Wirtschafts- und verkehrspolitische Themen wie den Ausbau der A20 und den Abbau von Bürokratie.

Anschließend wurden tagesaktuelle Themen diskutiert. Besonders waren die anwesenden Unternehmer an den Themen Energiepreise und Fachkräftemangel interessiert. Ortsspezifische Themen wie das Gewerbegebiet Auenland und die Wirtschaftsgemeinschaft Nordgate, in welcher Bad Bramstedt Mitglied ist, wurden mit dem Minister besprochen. Fragen wurden unterhaltsam in der lockeren dänischen Art des Ministers und fachlich kompetent beantwortet.

„Eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung, die den Austausch zwischen den örtlichen Unternehmern und der Landespolitik weiter stärkt“, kommentierte der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Ole Plambeck die Veranstaltung in der Produktionshalle der Firma Axel Thoms.

Auch das die Rettungsrutschen, welche das Unternehmen seit über 40 Jahren in Bad Bramstedt produziert, durften von den anwesenden vor Ort getestet werden.





Bild: v.ln.r.: Ole Plambeck MdL, Ortsvorsitzender Reimer Fülscher, Minister Claus Ruhe Madsen, Geschäftsführer Sebastian Thoms