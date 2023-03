Der süßeste Laden Fuhlsbüttels

Hamburg (kv) Als sich Ilka Reher vor fünf Jahren mit der Schokoladendruckerei selbständig machte, hatte sie in erster Linie Firmenkunden im Fokus, die sie mit ihren ungewöhnlichen Schokoladendruckprodukten schnell überzeugen konnte.



Die besondere Art der Werbung auf Täfelchen aus feinster belgischer Schokolade sowie mit Logo oder Slogan versehenen Pralinen spricht Unternehmen an, die außergewöhnliche Werbegeschenke oder Präsente suchen. Mit viel Kreativität werden Ideen gemeinsam mit den Kunden entwickelt, um die Werbung auf Schokolade den Zielsetzungen des Unternehmens anzupassen. Nun geht die Schokoladendruckerei mit der Eröffnung eines Ladengeschäftes noch einen Schritt weiter. In den sehr geschmackvoll eingerichteten Räumlichkeiten in Fuhlsbüttel bietet Ilka Reher eine große Auswahl an Geschenkideen aus der eigenen Schokoladen-Produktion ergänzt durch passende Geschenkartikel und richtet sich erstmals auch gezielt auch an Privatkunden und Laufkundschaft.



„Mit der Eröffnung unseres Geschäftes wenden wir uns natürlich primär an die Endverbraucher. Durch die Erweiterung des Sortiments profitieren aber natürlich auch unsere Firmenkunden, denen wir eine noch größere Palette an außergewöhnlichen Präsenten anbieten können. Mir ist es sehr wichtig, Geschenkartikel und Schokoladenprodukte anzubieten, die man so nicht an jeder Ecke findet“, so Ilka Reher Die Schokoladendruckerei ist dienstags bis freitags von 10.15 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Montag werden in den Produktionsräumen im Hause die Produkte für die kommende Woche und Kundenaufträge produziert. Natürlich können Interessierte das Team an diesem Tag zur Besprechung ihrer Kundeaufträge auch telefonisch erreichen.

Veröffentlicht am: 26.08.2013