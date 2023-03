Deutsche Post setzt auf den Kreis Pinneberg

Pinneberg (em) Die bundesweit tätige Dr. Helmut Greve Bau- und Boden AG hat als Investor das Potenzial des Kreises Pinneberg frühzeitig erkannt. „Wir investieren schon seit vielen Jahrzehnten im gesamten Kreis“, führt Dr. Ralph Ulrich Knist, Vorstandsmitglied der Dr. Helmut Greve Bau- und Boden AG, aus.



„Mit diesem Neubau in Tornesch, einer modernen Zustellbasis für die Deutsche Post, wird die Standortsuche für unser aktuelles Projekt nun mit Erfolg gekrönt. Tornesch punktete mit seiner zentralen Lage in der nördlichen Metropolregion und erfüllt alle Anforderungen an einen zeitgemäßen Logistikstandort.“ Das freut Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg, besonders. „Die Deutsche Post passt genau in das Anforderungsprofil für Unternehmen, die sich auf unseren Sonderflächen für Logistik ansiedeln können. Mit dem Verkauf der zwei Hektar großen Fläche wechselte eines der letzten Groß-Grundstücke hier im Gebiet den Besitzer.“ Die Ansiedelung der Deutschen Post in dem von der WEP entwickelten Gewerbegebiet Businesspark Tornesch ist ein schöner Erfolg. Für die Bemühungen der WEP bedankt sich Bürgermeister Roland Krügel: „Ich bin sehr glücklich, dass wir einem Teil des weltgrößten Logistikunternehmens eine neue Heimat bieten können. Dies spricht für den Standort Tornesch. Wir wünschen für den Start am neuen Standort alles Gute.“



Aktuell plant die Deutsche Post weitere moderne Zustellbasen in allen deutschen Ballungszentren, um den Ansprüchen aus dem wachsenden E-Commerce-Handel und stetig steigenden Sendungsmengen gerecht zu werden. „Durch die Bearbeitung der Pakete direkt in der Zustellbasis sparen wir Zeit und erreichen eine noch schnellere Auslieferung an die Kunden“, sagt Matthias Korehnke, Niederlassungsleiter der Deutschen Post in Kiel. „Auch ergonomisch bedeutet das neue Konzept eine deutliche Verbesserung für die Mitarbeiter und hat dort große Zustimmung gefunden.“ Das Gebäude auf dem zwei Hektar großen Grundstück wird eine Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern haben. Die Inbetriebnahme der Zustellbasis ist für den Oktober 2013 geplant. Zu Spitzenzeiten werden bis zu 100 Mitarbeiter hier tätig sein. Weitere Infos zum BusinessPark Tornesch unter www.wep.de.



Foto: (v. l.) Matthias Korehnke (Post/DHL), Roland Krügel (Bürgermeister Tornesch), Dr. Harald Schroers (WEP mbH), Dr. Ralph Ulrich Knist (Greve Bau- und Boden AG) und Dipl.-Ing. Jonathan Schliehe (Goldbeck West GmbH) beim symbolischen Spatenstich.

Veröffentlicht am: 25.06.2013