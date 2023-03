Die Schokoladenseite des Unternehmens zeigen

Wenn es um Präsente oder die Auswahl der richtigen Messe-Giveaways geht, ist das Angebot unüberschaubar. Wichtig ist hier, sich von der Masse abzuheben und dabei auch noch die Kosten im Auge zu behalten. Ilka Reher von der Schokoladendruckerei hat ein Angebot, das Individualität garantiert. Mit Schokoladen, die nach Kundenwunsch bedruckt werden können, hat sie ein Produkt geschaffen, das für viele Veranstaltungen oder Anlässe einsetzbar ist.Als Giveaway für Kunden auf Messen eignen sich kleine Schokoladentäfelchen als Visitenkarten eben-so wie für die Einführung eines neues Produktes. Ob Logo, Foto oder persönlicher Text, der Gestaltung sind hier kaum Grenzen gesetzt. Mit einer feinen Füllung aus Marc de Champagne und bedruckt mit dem Firmenlogo eigenen sich die Pralinen der Schokoladendruckerei sowohl als Tischdekoration bei einem Unternehmensevent, als auch in einer repräsentativen Verpackung als Dankeschön für Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter.Ilka Reher bespricht mit ihren Kunden genau welche Vorstellungen oder Aussagen mit dem jeweiligen Produkt verbunden werden sollen. So wurde für einen Kunden auch schon extra eine Praline mit Chilifüllung kreiert, um seine Werbeaussage zu unterstreichen. „Persönliche Beratung ist für uns sehr wichtig, denn das Produkt muss zum entsprechenden Anlass exakt passen. Deshalb bearbeiten wir die Aufträge der Kunden individuell nach Absprache“, so Geschäftsführerin Ilka Reher.