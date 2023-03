„Digitalisierung für den Mittelstand“ startet erfolgreich

Tornesch (em) Habe ich meine Homepage im Griff? Bin ich als Unternehmen in den sozialen Medien aktiv vertreten? Wie entscheide ich als Unternehmer, ob ein ERP-oder CRMSystem meine Geschäftsprozesse unterstützen kann? Was heißt das denn überhaupt? Diese und viele weitere Fragen stellten sich am 9. Juli gut 30 Teilnehmer während der Veranstaltung „Das 1 x 1 der Unternehmens-IT – Was braucht Ihr Unternehmen?“



Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg lud gemeinsam mit den eBusiness-Lotsen Schleswig- Holstein, Danny Kensa und Heinz Rohde, und Lübeck, Wolfram Kroker, Unternehmer der Region ein, um in einem Anwender-orientierten Workshop diese Fragen mit gezielten Informationen, Übersetzungen und Begriffsklärungen zu beantworten. Gemeinsam erarbeiteten sich die Unternehmer aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und produzierendem Gewerbe einen Überblick über die aktuell im eigenen Unternehmen eingesetzten Produkte und Systeme sowie deren alltägliche Grenzen und leiteten daraus Anforderungen und Wünsche an die individuell ideale Unternehmens-IT ab.



Schnell konnten Berührungsängste mit den IT-Themen abgebaut werden. In kleinen Arbeitsgruppen brachte jeder Einzelne im Rahmen der World Cafe-Methode seine Fragen und Probleme nicht nur sprichwörtlich „auf den Tisch“. Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von modernen Informationstechnologien. Dabei blieb Raum für die eigenen Fragen und Probleme des täglichen Geschäftsalltags. Die Veranstaltung war die erste einer ganzen Veranstaltungsreihe, die die WEP in Kooperation mit dem eBusiness-Lotsen Danny Kensa (WA Neumünster GmbH) auflegt. WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers ist sich sicher: „Gerade im teilweise unübersichtlichen Handlungsfeld der Digitalisierung elektronischer Geschäftsprozesse, die mit einem riesigen Potential an Effizienzgewinn verbunden ist, finden sich Entscheider häufig in einem scheinbar undurchdringbaren Nebel aus Angeboten, Versprechungen und fremd klingenden Abkürzungen oder Fachbegriffen wieder. Mit unserer neuen Veranstaltungsreihe ,Digitalisierung für den Mittelstand’ im WEP eBusinessForum wollen wir Anwendern und/oder Entscheidern einen Einblick in die Welt des eBusiness geben und sie bei dem Einsatz der auf ihre individuellen Unternehmensbedürfnisse abgestimmten Unternehmens-IT unterstützen.“



Danny Kensa ergänzt: „Unternehmer und Geschäftsführer in kleinen und mittleren Unternehmen sehen sich täglich in der Pflicht, die Unternehmen gegenwartsfähig zu halten und zudem zukunftsfähig zu entwickeln. Dabei wird der Einsatz von Informationstechnologie (IT) für Unternehmen immer wichtiger, um im Wettbewerb bestehen zu können. Wir wollen mit den gewählten Themen Ein- und Überblicke über den praktischen Mehrwert moderner IT vermitteln und Unternehmer so in ihrem Alltag und bei Entscheidungen unterstützen.“ In der Veranstaltungsreihe „Digitalisierung für den Mittelstand“ vermitteln die Fachreferenten und Experten Informationen zu den Themen eBusiness, Internet und Digitale Medien, beleuchten das Managen und Digitalisieren von Geschäftsprozessen oder diskutieren über Pro und Kontra von Standard- und Individualsoftware.



Weitere Infos: www.wep.de

Veröffentlicht am: 15.07.2014