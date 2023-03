Einzigartige Werbeideen für 2013

Norderstedt (lm) Das alte Jahr ist noch nicht zu Ende und schon ist man mit den Gedanken bei den Terminen fürs nächste Jahr. Welche Messen und andere Events stehen an? Wie kann man Kundenkontakte mit kleinen Besonderheiten pflegen und neue Kunden gewinnen? Hiefür stehen die Geschäftsführerin Ilka Reher und das Team der Schokoladendruckerei mit vielen kreativen Ideen und feinster belgischer Schokolade bereit.



„Wir entwickeln das Produkt mit dem Kunden zusammen, was den Vorteil hat dass beide Firmen ihr Know How einbringen“, erklärt Edelgard Wohlgemuth, Marketingleiterin der Schokoladendruckerei. „Und haben so gemeinsam schon einige einzigartige Werbegags kreiert.“ Es entstand zum Beispiel die Idee einer Visitenkarte aus Schokolade mit aufgedrucktem QR-Code. Oder in Zusammenarbeit mit einem bekannten Weinhaus eine Praline mit einer Moussefüllung mit hauseigenem Dornfelder Traubenlikör. Weitere Füllungen gibt es von leckerer Haselnuss- bis edler Champangnercreme. Damit sind dem Einfallsreichtum und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt sie von der einzeln verpackten Praline bis hin zum 36-er Geschenkkarton und sogar schon in Kleinstmengen. Das individuelle Marketing kann man dann zusätzlich noch mit einem Etikett auf dem Pralinenkarton unterstreichen, auf dem der Werbeslogan oder das Firmenlogo abgebildet ist. Der Karton ist auch in der passenden Farbe erhältlich. Da fällt es nicht schwer, sich von herkömmlichen Giveaways wie Kugelschreiber und Kalender, zu verabschieden.



Die Produktpalette ist breit

Auch bei Messen und Events besteht die Möglichkeit des individuellen Marketing. „Dafür arbeiten wir eng mit Cateren und Partyservicen zusammen und stellen zum Beispiel Schokoladenauflerger mit Logo oder Produkt der Firma her, die dann vom Catering zum Schmücken der Desserts verwendet werden“, führt Edelgart Wohlgemuth weiter aus. Das gleiche gilt auch für Tortenaufleger oder Tischkärtchen. So erhalten große und kleine Events das besondere Etwas und bei Messen hat man einen Hingucker, was bei den Besuchern und den vielleicht potentiellen Geschäftspartnern für bleibende Erinnerungen sorgt.



Werbung, die auf der Zunge zergeht

Dank dem erfahrenen Team der Schokoladendruckerei entstehen beliebte Geschenke für Kunden und Mitarbeiter aus einer Vielzahl von Schokoladenprodukten. Die Schokoladendrukkerei ist auch selbst im neuen Jahr auf diversen Messen vertreten und freut sich auf gemeinsames Gestalten von verschiedenen Werbebotschaften. „Gerade bei Messen nehmen wir Wünsche und Ideen auf, um neue Produkte daraus zu entwickeln“, so die Schokoladenfachfrau weiter. „Unsere leckeren Präsente finden Sie in keinem Katalog, sondern sie werden für jeden Kunden nach den individuellen Wünschen gefertigt. Wenn ich eine Visitenkarte aus Schokolade überreiche, kann ich sicher sein, dass diese Geste noch lange bei meinem Kunden im Gedächtnis haften bleibt“, weiß Reher. Kunden- und Mitarbeiterpräsente sind Wertschätzungen. Das weiß auch Ilka Reher und bietet einiges als Geschenkideen an. Ein besonderes Giveaway zu Weihnachten 2012 ist der mit Firmenlogo versehene Adventskalender. Der aus feinster Schokolade gefertigte Kalender kann nach den eigenen Wünschen ganz individuell gestaltet werden.



Festliche Überraschungen

Für alle, die noch in der Planung für ihre Festtagsdekoration stecken, gibt es eine gute Nachricht. Die Schokoladendruckerei fertigt auch noch kurzfristig kleine Mengen der süßen Naschereien. Ilka Reher: „Wie wäre es zum Beispiel mit schokoladigen Namenskarten von denen Ihnen ein Elch entgegen lächelt für Ihre Firmenweihnachtsfeier?“ „Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl und Gestaltung beratend zur Seite“, so Edelgard Wohlgemuth abschließend.



Weitere Informationen über die „süßen“ Dekorationen erhalten Interessierte online unter www.die-schokoladendruckerei.de.

Veröffentlicht am: 20.11.2012