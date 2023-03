Engagiert als Geschäftsnetzwerk

Hamburg (em/tk) Geschäftskontakte sind Gold wert. Sie öffnen Türen, beschleunigen Entscheidungen und ermöglichen Allianzen. Mit ihren über 60.000 Firmenkunden bildet die Haspa dafür eine ideale Plattform. Unternehmer aus der ganzen Metropolregion können sie beim Aufbau von Business-Netzwerken nutzen.



„All business is local“ so Harvard-Professor John Quelch. Trotz Internet und Globalisierung werden die meisten Geschäfte weiterhin von Mensch zu Mensch gemacht. Deutschlands größte Sparkasse stellt diesen Gedanken in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten: Sie entwickelt Plattformen und Eventformate, die gezielt potenzielle Geschäftspartner zusammenführen. Ein gutes Beispiel ist die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Tremsbütteler Unternehmergespräche“, zu der die Haspa zweimal im Jahr einlädt. Neben Vorträgen zu strategischen Unternehmensfragen finden hier Unternehmer verschiedener Branchen zusammen, um sich über Projekte und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.



Gastgeberin Kathrin Lemkau-Aschermann, Leiterin Mittelstand bei der Haspa, freut sich über ein reges Interesse: „Es liegt uns sehr am Herzen, direkt mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen – egal ob Haspa-Kunde oder nicht. Genau so wichtig sind uns Kontakte, die wir innerhalb unseres Kundenstammes vermitteln können. Manchmal ist es ein einzelner Tipp oder Anruf, der den Stein ins Rollen bringt. Davon profitieren dann alle, der Kunde, die Haspa und das wirtschaftliche Umfeld.Interessierte Unternehmer können sich per E-Mail an unternehmergespraech@haspa.de auf die Einladungsliste setzen lassen.



Die Haspa hat ihre Präsenz für Firmenkunden im Umland in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Zwischen Hamburg und Lübeck betreut die Haspa heute über 3.000 Unternehmen - Tendenz weiter steigend. Ein enges Netz von Kundenbetreuern macht die Spezialkompetenzen der Großsparkasse flächendeckend verfügbar.



Bankberater online auswählen

Bankberatung ist Vertrauenssache. Die Chemie muss stimmen. Bei der Haspa kann sich der Kunde künftig den Ansprechpartner selbst aussuchen. Ausgewählte Beraterinnen und Berater stellen sich unter www.haspa.de/beraterfinder persönlich vor, präsentieren ihre Beratungsschwerpunkte und geben Tipps für die Region.



Foto: Ansprechpartner der Haspa auf der B2B Nord: Firmenkundenbetreuer Matthias Gülk und Michaela Moderegger.

