Fahrspaß extrem  Entertainment und Motivation

Bispingen (em/lm) 600 Quadratmeter Glas, 4.500 Tonnen Stahl und Beton – in der 2001 fertiggestellten Hightech-Halle des Ralf Schumacher Kartcenters, verbirgt sich eine der modernsten Indoor-Kartanlagen Europas, die an echten Formel-1 Rennwagen vorbeiführt.



„Ganz egal, ob Sie nun als Kind zum letzten Mal in einem Go-Kart gesessen haben, als Formel- 1-Fan endlich wissen wollen, wie man eine Schikane perfekt anbremst oder ob Sie schon ein erfahrener Kartfahrer sind – im Ralf Schumacher Kartcenter können Sie es hautnah erleben“, lädt das Team des Kartcenters ein. „Denn alles, was den Rennsport so faszinierend macht, ist auf der Indoor- und Outdoorbahn vorhanden: optimale Streckenführung für packende Renn-Action, maximaler Grip und Top-Speed, Karts für professionellste Ansprüche, persönliche Rennauswertung.“



Jetzt wird es schnell!

Auf die Strecke fertig los – und mit fünf Zentimetern Bodenabstand um die Kurven heizen, dabei immer die Rundenzeit im Blick und die Konkurrenz ganz knapp hinter sich. Strecken und Karts sind ideal aufeinander abgestimmt. Die Karts werden jährlich ausgetauscht, damit immer professionelle Karts mit den aktuellen Sicherheitsstandards im Einsatz sind. Jahrelange Erfahrung, technisches Know-how, höchste Qualitätsansprüche und tägliche, regelmäßige Checks garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit, Power und Fahrspaß.



Extremes Teambuilding

„Wenn Sie auf der Suche nach der perfekten Motivation für Ihre Mitarbeiter sind, Ihre Kunden überraschen wollen oder einmal eine Tagung mit Erlebnischarakter veranstalten wollen – wir bieten Ihnen den idealen Ort dafür, inklusive moderner Konferenzräume in unserem Business-Center, hervorragendem Catering und Business-Service. Von der Restaurantebene mit den Tagungsräumen haben Sie einen spektakulären Blick auf das Renngeschehen.“



Mehr Erfahren!

Weitere Informationen sowie verschiedene Broschüren, auch zum Ausdrucken, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, die Anfahrtsskizze, Tagungsräume, aber auch Buffet- und Menü- Vorschläge, hält das Team auf den Onlineseiten unter www.rs-kartcenter.de bereit.

Veröffentlicht am: 03.02.2016