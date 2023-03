Give Aways der besonderen Art

Norderstedt (kv) Auch für die Schokoladendruckerei aus Norderstedt laufen die Vorbereitung für die Norderstedter Herbstmesse auf Hochtouren. Wie auch im letzten Jahr präsentiert sich Ilka Reher mit ihren Produkten auf der Leistungsschau der Norderstedter Unternehmen.



Auch wenn bei dieser Messe die Verbraucher im Vordergrund stehen, hat die Schokoladendruckerei natürlich auch für Firmen viele Werbe- und Dekorationsideen mit Schokoladendruckprodukten am Stand. „Unsere Produkte heben sich von den allgemeinen Give-aways, die auf Messen üblich sind, ab. Die finden Sie in keinem Katalog, sondern werden für jeden Kunden individuell gefertigt. Wenn ich eine Visitenkarte aus Schokolade überreiche, kann ich sicher sein, dass diese Geste noch lange bei meinem Kunden im Gedächtnis haften bleibt“, so Reher. „Im Moment fertigen wir für die Messe auch schon Kundenaufträge.“ Die Einsatzbereiche für Unternehmen sind vielfältig. Pralinen mit Firmenlogo eignen sich z.B. hervorragend um bei Veranstaltungen, bei denen auch ein Essen vorgesehen ist, als Dekoration die Teller zu verschönern. „Wichtig ist, dass ich mit dem Kunden genau bespreche, welche Ziele er verfolgt, und welche unserer Produkte die Botschaft des Kunden am besten trifft.“

Veröffentlicht am: 31.08.2011