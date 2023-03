Harte Metalle schützen vor weicher Währung

Walzenhausen (lmp/jj) Die SMH Schweizerische Metallhandels AG ist ein global operierendes Unternehmen mit Vertriebsstützpunkten in Deutschland, England, Lateinamerika, Indien und den USA. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von strategischen Metallen aller Art.



Die derzeitigen Entwicklungen an den Finanzmärkten mit den nicht vorhersehbaren Auswirkungen auf das eigene Geldvermögen regt zum Nachdenken an. Aus diesem Grund bietet die SMH sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen die Möglichkeit, diese seltenen und unverzichtbaren strategischen Metalle zoll- und umsatzsteuerfrei käuflich zu erwerben. Um den Zugang zu strategisch unverzichtbaren Metallen so einfach wie möglich zu gestalten, hat die SMH die Metalle in verschiedenen Warenkörben zusammengestellt. Diese Warenkörbe enthalten sinnvoll und zukunftsorientiert ausgewählte Metalle, die nach verschiedenen Themen ausgerichtet sind. Außerdem erhalten Kunden die Möglichkeit, sich ihre Metalle gegen Gebühr und unter Beachtung der jeweiligen landesspezifischen Gesetze physisch ausliefern zu lassen. Unter dem Thema „Wir haben einen Koffer, der wertvoller ist als der Inhalt eures Geldbeutels. Was kann das nur sein?“, zeigte Galileo am 4. November einen Bericht über die SMH, der auch auf www.prosieben.de/tv/galileo/videos/ 5302-metallkoffer-clip zu finden ist.

Veröffentlicht am: 03.02.2014