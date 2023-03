Willkommen in der Welt der echten Werte!

Walzenhausen (lm/ls) Schätze, die auch nach vielen Jahrhunderten nicht an Wert verlieren! Der Beweis: Schatzsucher, die alte Schätze aus Metall von zum Teil unermesslichen Wert aus dem Rumpf versunkener Schiffe bergen. Kein bekannter Papierwert hätte diesen Zeitraum unbeschadet überstanden.



Das zeigt, dass Eigentum von physischen Metallen seit Generationen die Menschen zu Wohlstand und Sicherheit geführt hat. Ohne Metalle wäre ein modernes Leben, so wie wir es kennen, nicht möglich. Es gäbe weder Autos noch Häuser, Computer oder Handys, selbst die Jeans nicht, die Sie vielleicht gerade in diesem Augenblick tragen. Das macht sich vor allem in Ländern mit starkem, wirtschaftlichem Wachstum bemerkbar. Derzeit ist China der größte Verbraucher vieler Metalle und sichert sich alle in den Rohstoff-Förderländern verfügbaren Rohstoffe, um das eigene Wachstum weiter voran zu treiben.



Metall – ein einzigartiges Anlageprodukt

Durch den Erwerb der strategischen Warenkörbe der SMH Schweizerische Metallhandels AG, kann den negativen, inflationären Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die eigenen Geldanlagen entgegengewirkt werden. Das Unternehmen hat eine sinnvolle Auswahl an weltweit seltenen, dringend benötigten Metallen getroffen.

Veröffentlicht am: 27.03.2014