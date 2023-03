Knappes Angebot  steigende Nachfrage

Walzenhausen (lmp/lr) Die SMH Schweizerische Metallhandels AG beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von strategischen Metallen aller Art. Metalle sind die Mutter aller Sachwerte, denn ohne sie funktioniert nichts. Sie werden kaum beachtet, jedoch scheint die Nachfrage unermesslich hoch zu sein. Deshalb sind in den vergangenen Jahren die Rohstoffpreise im Schnitt um 50 bis 80 Prozent gestiegen.



Die derzeitigen Entwicklungen an den Finanzmärkten mit den nicht vorhersehbaren Auswirkungen auf das eigene Geldvermögen regt zum Nachdenken an. Aus diesem Grund bietet die SMH Privatpersonen sowie Unternehmen die Möglichkeit, diese seltenen und unverzichtbaren, strategischen Metalle zollund umsatzsteuerfrei käuflich zu erwerben. Im Gegensatz zu Zertifikaten oder Papierversprechen können die Investoren so Eigentümer der physisch eingelagerten Metalle werden und nachhaltig von den Entwicklungen der Rohstoffmärkte profitieren. Zudem können die Kunden von SMH den negativen inflationären Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf den eigenen Geldwert entgegenwirken. Aus einer sinnvollen Auswahl an weltweit seltenen und dringend benötigten strategischen Metallen können die Kunden der SMH Schweizerische Metallhandels AG wählen. Diese Auswahl hat das Unternehmen gemeinsam mit einem der größten Metallhändler Europas getroffen und in drei strategische Warenkörbe eingeteilt.

Veröffentlicht am: 24.02.2014