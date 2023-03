In vier Schritten

Stockelsdorf (lmp/sw) Unabhängige und individuelle Beratung! Wiebke Schattschneider ist Spezialistin in Sachen Vermögensanlage und Vermögensaufbau. Sie macht sich ein Bild über die persönliche und finanzielle Situation ihrer Kunden und erarbeitet zusammen mit ihnen den aktuellen Finanzstatus.



„Bei der Analyse erarbeite ich für Sie ein persönliches Finanzkonzept, wie Ihre Ziele, Wünsche und Pläne am besten mit der derzeitigen finanziellen Lage erreicht werden können“, so Wiebke Schattschneider. Hierbei werden auch die Übereinstimmungen sowie die Differenzen und der passende Ausgleich dazu berücksichtigt. Die Lösungen der Spezialistin sind individuell und selbstverständlich jederzeit auf die persönliche Situation anpassbar.

Veröffentlicht am: 29.11.2013