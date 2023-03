Jetzt kommt der rote Nordport Tower!

Norderstedt (em/mp) Der Start des Projektes Nordport-Towers in 2008 hat noch etwas Mut erfordert, aber die Projektbeteiligten LUCRUM, Gewibau und team situs haben schon damals das Potential des Standortes in unmittelbarer Nähe des Flughafens erkannt.



„Es konnte ein Projekt mit herausragender Architektur und vorbildlichen Büros realisiert werden“, erklärt Matthias Gipp von team situs. „Die Vermietungserfolge stellten sich schnell ein. Auf Grund der Gebäudekonzeption, die unterschiedlichste und flexibelste Bürogrößen ermöglicht, konnte für nahezu jede Unternehmensgröße die optimale Fläche realisiert werden.“ Der „officepoint“ bietet zusätzlich Einzelräume, die mit kurzfristigen Mietvertragslaufzeiten unkompliziert angemietet werden können. Hier können kleine Unternehmen wachsen ohne größere Risiken eingehen zu müssen und verfügen trotzdem über ein repräsentatives und professionelles Umfeld als wesentliche Erfolgsgrundlage.



„Auf Grund der Erfolge der ersten beiden Gebäude konnte jetzt auch der dritte Bauabschnitt gestartet werden und auch hier ist die Nachfrage bereits ungewöhnlich und erfreulich gut“, so Gipp weiter. Damit rückt auch wieder die weitere Entwicklung des Standortes NORDPORT mit dem Projekt „Nordport-Wings“ in den Fokus der Investoren. Zuletzt hat die Ansiedlung der Firma TESA gezeigt wie interessant der Standort auch für international tätige Konzerne ist.



Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer unter www.nordporttowers.de und telefonisch unter 040 / 32 59 09 30.

Veröffentlicht am: 25.07.2012