Klartext klärt Konflikte!

Neumünster (em) Seit Mitte der 1990er Jahre trainiert und coacht „keller ! consulting“ Unternehmer, Manager sowie Mitarbeiter aller Ebenen und Bereiche – alles inhouse und firmenintern.



Vom 20. bis 21. März können Interessierte lernen, wie man Konflikte richtig löst und aus der Welt schafft. „Keiner will sie, jeder hat sie: Konflikte! Insbesondere im Berufsleben sind sie häufig unangenehm, belastend, zeitraubend und hemmend“, wissen die Geschäftsführer von „keller ! consulting“. Inhalte des Trainings sind unter anderem Konfliktwahrnehmnungen, Erscheinungsbilder von Konflikten, Konfliktlösungsansätze, Fragearten und ihre Wirkung, Ursachen, Anzeichen sowie Körpersprache. Anmeldungen werden bis zum 10. März entgegengenommen. Preise, Veranstaltungsort und weitere Termine finden Interessierte auf der Website. „Freuen Sie sich auf eine anregende Veranstaltung an einem außergewöhnlichen Ort!“, so die Seminaranbieter.



Foto: Die Seminaranbieter freuen sich auf interessierte Teilnehmer.



Veröffentlicht am: 27.02.2013