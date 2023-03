Kostenfreie Dienstleistung für Unternehmen: Fachkräfte im

Kreis Pinneberg (em) Der Fachkräfteberater der WEP, Kristian Lüdtke, informiert ab sofort die Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte von Klein- und Kleinstunternehmen (KMU) sowie Betriebsräte über die Auswirkungen des demografischen Wandels und des Strukturwandels auf die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen.



So sollen erwartete und absehbare Fachkräftelücken in den Unternehmen des Kreises Pinneberg schon frühzeitig vermieden werden. Das Beratungsangebot umfasst unter anderem die folgenden Themen: Nachwuchssicherung, Personalentwicklung und Weiterbildung, familienfreundliche Personalpolitik, betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsorganisation, Personalführung sowie Employer-Branding Maßnahmen. In den Beratungen ermittelt Kristian Lüdtke zusammen mit den Unternehmen den notwendigen Bedarf und hilft, aktuelle und auch absehbare Personalprobleme schnell, nachhaltig und kreativ zu lösen. In seinen Beratungen schlägt er Maßnahmen vor, die mit einem überschaubaren Zeitaufwand zu passgenauen Lösungen führen. Weiterhin informiert er auch über aktuelle Förderprogramme zur beruflichen und betrieblichen Weiterbildung. Das Beratungsangebot wird mit EU und Landesmitteln gefördert und ist für den Unternehmer kostenfrei. Weitere Informationen unter www.wep.de oder unter 0 41 20 - 707 70.



Foto: Kristian Lüdtke, informiert ab sofort die Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte unter anderem über die Auswirkung des demografischen Wandels.

Veröffentlicht am: 18.12.2014