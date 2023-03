Logistik light

Norderstedt (kk) Direkt an der A7 und der schnellen K113 ist Platz für einen Logistiker, der Wert auf das Umfeld seines Unternehmens – und seiner Mitarbeiter legt.



Neben Logistik bietet dieser Bereich, der den Namen „Energiefeld“ trägt, zukunftsorientierten Unternehmen auf insgesamt zwölf Hektar Fläche ein breites Spektrum an Grundstücken mit idealer Anbindung an die Autobahn A7. Aktuell sind Grundstücksgrößen zwischen 10.000 m² und 50.000 m² verfügbar. Mit dem Breitband-Kabelnetz von wilhelm.tel verfügt der FREDERIKSPARK zudem über die schnellste Internet-Infrastruktur in Europa. Norderstedt gehört zu den wachsenden Städten in der Metropolregion Hamburg, die Nachfrage nach Grundstücken im Norden ist stark angestiegen. Im Herzen des neuen Stadtquartiers stehen den Anwohnern und Mitarbeitern in Fußnähe Hayunga's EDEKA, ein ALDI, eine Bäckerei, die Apotheke Aqua Vital, das Restaurant „La Veranda“ und für Besucher das Hotel Frederikspark zur Verfügung. Das neue Stadtquartier ist mit der AKN-Bahn, Haltepunkt „Quickborner Straße“ sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Veröffentlicht am: 02.05.2013