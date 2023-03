London calling? No problem!

Neumünster (em/lm) „Gehst du ran?“ Am Telefon hinterlässt man oftmals den ersten und entscheidenen Eindruck und für den gibt es selten eine zweite Chance. Die Profis von „keller ! consulting“ wissen, wie man bereits während des Telefongesprächs einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern hinterlässt.



„Nur wer Telefongespräche kompetent und sympathisch führt und schwierige Situationen souverän und kundenorientiert meistert, wird seine Kunden auch weiterhin an sich binden und neue für sich gewinnen“, weiß Dörte Stender von „keller ! consulting“. „Häufig stehen Unternehmen auch mit Firmen aus anderen Ländern in Kontakt. In einem Grundlagen-Training lernen Sie, professionell und sicher zu reagieren, wenn ein Englisch sprechender Anrufer am Telefon ist.“ Beide Seminare finden in Neumünster statt. Das deutsche Telefontraining findet am 18. April, das englische am 25. April statt. Anmeldeschluss ist jeweils zehn Tage vorher.



Foto: Angst vor englischsprachigen Anrufern? Ab jetzt nicht mehr!

Veröffentlicht am: 20.03.2013