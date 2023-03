Nachhaltige Investition

Stockelsdorf (lmp/ab) Bares Geld durch Sonnenenergie und Blockheizkraftwerke! Aus der Tradition heraus, vorausschauend, nachhaltig, sicher und umweltbewusst in die Zukunft investieren, das können die Kunden von Wiebke Schattschneider mit Anlagen in erneuerbare Energien.



Zu den beliebtesten Investitionen im Hinblick auf erneuerbare Energien gehört der Solarstrom sowie Blockheizkraftwerke. „Mit diesen Anlagemöglichkeiten gestalten Sie die Zukunft mit und investieren nachhaltig sowie renditestark“, erklärt die Expertin Wiebke Schattschneider. Nach einer individuellen Beratung können ihre Kunden entscheiden, ob sie monatlich 25 Euro beziehungsweise einmalig 1.000 Euro oder mehr in ihre Anlagen investieren möchten.

Veröffentlicht am: 24.02.2014