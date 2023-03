Noch mehr Genuss

Hamburg (ls/ab) Seit dem 25. Juli präsentiert nun die Schokoladendruckerei unter dem Motto: „Süße Geschenke und mehr “ ihr Sortiment aus Schokolade, Bonbons und auch Geschenkartikeln im neuen Ladengeschäft in Hamburg-Fuhlsbüttel.



Eine vielfältige Auswahl an schokoladigen Tischdekorationen, Gastgeschenken, Tortenverzierungen sowie kleinen Präsenten finden Schokoladenliebhaber und „Geschenkesucher“ immer dienstags bis samstags in der Schokoladendruckerei in der Etzestraße 60, in 22335 Hamburg. Die Leckereien werden aus feinster, belgischer Schokolade hergestellt und mit hochwertiger Lebensmittelfarbe individuell nach Kundenwunsch bedruckt. Selbstverständlich kann wie gewohnt per E-Mail oder jetzt auch direkt vor Ort bestellt werden. Gerne berät Sie das Team der Schokoladendruckerei persönlich.



Foto: Neu: Jetzt direkt vor Ort die Süßigkeiten kosten.

Veröffentlicht am: 24.07.2013