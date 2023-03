Offen, zielklar und kreativ

Neumünster (os/sw) Seit Mitte der 1990er Jahre trainiert und coacht das Neumünsteraner Unternehmen keller ! consulting mit einem ausgeprägten Wertekompass und einer breiten Angebotspalette im Bereich der Personal- und Managemententwicklung Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter auf allen Ebenen und aus allen Branchen.



Herr Keller, was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen?

Udo Keller: Gegenüber vielen Trainings- und Coachingunternehmen sehen wir uns nicht als reine Unternehmensberater, sondern vielmehr als einen Teil einer Veränderungsallianz gemeinsam mit unseren Auftraggebern. Damit stehen wir auch in der Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens und sind nicht nur Impulsgeber, sondern auch Begleiter.



Wie sieht das konkret aus?

Udo Keller: Wir verbinden Training mit Beratung. Zum Beispiel führen wir nicht nur Kommunikations- und Teamtrainings durch, sondern nutzen diese als Grundlage für eine anschließende firmeninterne und abteilungsübergreifende Prozessoptimierung. Theorien und Thesen, Modelle und Methoden hinterfragen wir dabei ganz genau.



Wer sind ihre Kunden?

Dörte Stender: Zunächst arbeiten wir branchenunabhängig. Allerdings liegt der Fokus sicherlich bei mittelständischen Unternehmen, die Entwicklung als tagtägliche Chance begriffen haben.



Wie sieht der Ablauf aus, wenn sie ein Unternehmer buchen möchte?

Dörte Stender: Zu Beginn steht immer ein persönliches Gespräch mit dem Auftraggeber, bei dem wir die Art und Weise der Zusammenarbeit klären, den Bedarf des Kunden ermitteln und eine gemeinsame Zielsetzung formulieren. Sobald dann der Teilnehmerkreis und die Rahmenbedingungen festgelegt sind, erstellen wir ein individuell auf die Firma zugeschnittenes Angebot. Egal, ob Telefontraining oder aufwendiges Changemanagement – wichtig ist, dass wir uns erst einmal mit dem Unternehmen beschäftigen – intern und extern. Nur so lässt sich sicherstellen, dass unser Einsatz vor Ort Erfolg hat.

Udo Keller: Aber nicht nur Unternehmen können uns buchen. Jede Firma versucht heute täglich seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Diesen Anspruch hat das Unternehmen auch an seine Mitarbeiter. Wie sichert jeder einzelne Mitarbeiter denn seine ganz persönliche Wettbewerbsfähigkeit? Mit unseren offenen Seminaren zu einer breiten Angebotspallette geben wir auch einzelnen Personen die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Wir sind ihre Trainer, Berater und Sparringspartner!



Kommt keller ! consulting nur in Deutschland zum Einsatz?

Detlef M. Schulz: Nein – wir agieren international! Neben dem Training und Coaching sind wir ebenfalls in der Lage bei der Entwicklung internationaler Geschäftsbeziehungen behilflich zu sein beziehungsweise auch direkte und belastbare Geschäftskontakte zu vermitteln.

Udo Keller: Detlef Schulz hat sich in über 30 Jahren als Vertriebs- und Exportleiter, Produktmanager und Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen und Branchen eine hervorragende Reputation erarbeitet. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für das International Business Development bei keller ! consulting gewinnen konnten. Er unterstützt bei der strategischen Unternehmensplanung, entwickelt gemeinsam mit unseren Kunden einheitliche Vertriebs- und Marketingsysteme und erschließt neue Geschäftsfelder im In- und Ausland.



Veröffentlicht am: 25.06.2013