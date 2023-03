Ostern kommt mit ausgefallenen Ideen

Norderstedt (kv) „Weihnachten macht doch jeder etwas für seine Geschäftspartner, die Flut der Präsente ist einfach gigantisch. Wenn ich aber zu Ostern unsere Kunden mit kleinen Präsenten überrasche, bin ich so ziemlich der Einzige, und die Resonanz ist sehr gut“, diese Aussage eines Kunden hat Ilka Reher, Geschäftsführerin der Schokoladendruckerei, aufgegriffen und hält eine Vielzahl von Ideen speziell für Businesskunden bereit.



Die Angebotspalette reicht von bedruckten Schokoladentäfelchen mit Ostergrüßen in frischen Frühlingsfarben gehalten, über einzeln verpackte Pralinen mit Logo bis hin zu unterschiedlich großen Pralinenschachteln, die österlich dekoriert vielfältig eingesetzt werden können.

Wichtig für Unternehmer ist: Mit individuellem Schokoladendruck überreicht man eben nicht einfach Pralinen, sondern übermittelt gleich auch noch eine Botschaft. Dies ist ein sehr persönliches Präsent, das sowohl bei Kundenbesuchen als auch bei Events wie Messen oder bei Veranstaltungen als Tischdekoration eingesetzt werden kann.



Werbung, die auf der Zunge zergeht ...

Natürlich eignen sich die schokoladigen Ideen auch für die anstehenden Veranstaltungen unter freien Himmel, wie zum Beispiel Golfoder Tennistuniere.

Neu im Programm hat das Team der Schokoladendruckerei jetzt auch einen individuellen Etikettendruck auf dem Präsentkarton. Dieser bietet noch mehr Platz auf dem Karton für aufmerksamkeitsstarke Botschaften, Produktinfos oder Ähnliches.

Die Pralinenkartons sind in verschiedenen Farben, auch mit Kartondeckel erhältlich – passend zur geplanten Werbebotschaft.



Die Wünsche des Kunden im Blick

Das Team der Schokoladendruckerei bespricht mit den Kunden ganz genau wie die Anforderungen an das Produkt aussehen und welche Wirkung erzielt werden soll. Erst dann werden die Produkte ganz frisch für die Kunden gefertigt.

Veröffentlicht am: 29.02.2012