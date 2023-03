Perfekte Systeme für einen perfekten Messeauftritt

Hamburg (em/kv) Brilliantes Design, einfacher Wechsel der Printmotive und kostengünstiger als herkömmliche Pop Up Displays. Die Flachkedertechnik setzt sich im Bereich der mobilen Display Systeme immer mehr durch.



Carsten Weide von WEIDE Displays hat in den letzten drei Monaten gleich zwei neue mobile Display Systeme mit der Flachkedertechnik und Textilprint vorgestellt. Die Vorteile dieser Produktionsweise liegen auf der Hand. Durch die Möglichkeit die Printmotive schnell und einfach zu wechseln ergeben sich vielfältigere Einsatzmöglichkeiten als bei einem herkömmlichen Messestand und die Herstellungskosten sind geringer als bei einem konventionellen Pop Up Display.



Mit dem neuen Expolinc Fabric System, bestehend aus zwei Füßen und zwei Teleskopstangen, ergeben sich Variationsmöglichkeiten in der Höhe von 1.60 m bis hin zu sagenhaften 2.90 m. Dank der modularen Bauweise kann das System beliebig vergrößert und verkleinert werden. Es können sowohl gerade und gebogene Profile kombiniert werden und sorgen damit für einzigartige Konfigurationen. Auch der Transport ist kein Problem. Verstaut wird das System entweder im handlichen Taschenset oder im bruchfesten Rollcase inklusive Thekenkit mit vollflächiger Printverkleidung.



Neu ist auch das basic plus Flachkeder Pop Up mit Branding ebenfalls im Textilprint mit „Flachkedertechnik“. Im Gegensatz zu den bekannten Textilprints mit der konventionellen „Klett“ - „Flausch“ Befestigung wird auch hier die neue Technik verwendet. Motive können in einer Minute getauscht werden und sorgen für eine faltenfreie und wertige Präsentation. Es ist sowohl ein Front-, Seiten- als auch Rückenbranding möglich. Als Systemgrößen stehen 3 x 3 und 4 x 3 Felder zur Verfügung, wobei die einzelnen Systeme problemlos miteinander kombiniert werden können. Alles wird in einem wattierten Rolltrolley für den einfachen Transport verpackt.



Im LED Sektor bekommt die OCTALUMINA LED Display Serie Zuwachs. Viele Neuerungen und Detailverbesserungen sorgen für noch mehr Aufmerksamkeit. Inhaber Carsten Weide: „Den lang erwarteten OCTALUMINA LED Counter mit abschließbarer Schiebetür können wir in absehbarer Zeit in unserem Showroom präsentieren. Welche Ansprüche stellen Sie an ein Messesystem? Wir zeigen Ihnen was für Ihre Bedürfnisse perfekt ist. Sprechen Sie uns einfach an.“

Veröffentlicht am: 02.01.2017