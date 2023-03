Probleme beim Messeaufbau? Wir haben die passende Lösung!

Braak (jj/xx) Unternehmen präsentieren sich regelmäßig auf Netzwerk- und Endverbrauchermessen. Die Standbesetzung ist schnell gefunden. Doch wer hat Lust einen komplizierten und aufwendigen Messestand aufzubauen? Niemand. Carsten Weide, Geschäftsführer der Weide Displays GmbH, verspricht innovative Lösungen für den professionellen Messeauftritt, die im Handumdrehen aufgebaut, einfach zu transportieren und individuell gestaltet sind. Und dieses Versprechen hält er auch.



„Vorgefertigte Muster und eine eher überschaubare Auswahl möglicher Designs suchen Kunden bei uns vergeblich. Wir erarbeiten gemeinsam neue und wirklich passende Messekonzepte mit unseren Kunden“, erklärt Carsten Weide. „Allem voran geht es um den individuellen Bedarf, den ein Unternehmen hat. Sollen am Stand Sitzmöglichkeiten für persönliche Beratungsgespräche oder vielleicht Monitore für eine mulitmediale Präsentation vorhanden sein? Diese und viele weitere Fragen werden vorab in einem unverbindlichen Gespräch geklärt. Wir sehen uns in der Pflicht, den Kunden zu allen Eventualitäten zu befragen. Oftmals stellt sich dabei heraus, dass – besonders Messeneulinge – einige durchaus bedeutende Aspekte nicht in der eigenen Planung aufgenommen hatten.“



Feste Standgrößen gibt es nicht

Eine Besonderheit der Messestände der Weide Displays GmbH ist zweifelsohne die Möglichkeit zur stetigen Erweiterung. Carsten Weide betont: „Wir raten unseren Kunden meist davon ab, von vornherein einen vielleicht viel zu großen Stand zu bestellen. Stattdessen weisen wir lieber daraufhin, dass wir die bestehenden Konzepte sinnvoll mit dem steigenden Bedarf erweitern können.“ Je nach Art der Messe lassen sich die einzelnen Elemente wunderbar austauschen und ergänzen. Die Standgröße kann also sehr flexibel gehalten und an den jeweiligen Auftritt angepasst werden. Aus einem Roll-up-Display wächst so über die Zeit nicht selten ein Messestand mit Vitrinen, mehreren Räumen und vielem mehr. Bereits der erste Blick, den Besucher durch den Showroom schweifen lassen, macht Lust auf mehr. Auf 150 Quadratmetern zeigen die Profis der Weide Displays GmbH eine ständig wechselnde Auswahl verschiedenster Präsentationslösungen. Vor allem die unterschiedlichen Materialien und Funktionalitäten der Messestände lassen die Meisten staunen.



Inspiration im Showroom

„Ich rate jedem Unternehmen, das sich einen neuen Messestand zulegen möchte, auf einen Rundgang durch den Showroom bei uns vorbeizukommen. Natürlich sind die verschiedenen Konzepte und Ergänzungen auch auf unserer Onlineseite einzusehen, doch die Haptik der verschiedenen Materialien und die Besonderheiten, die viele Stände bieten, sollte man live sehen und fühlen“, rät Weide. „Massenanfertigungen gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten sowohl für die Konstruktion als auch die Drucke mit verschiedenen Partnern zusammen und können so auf ein riesiges Portfolio zurückgreifen. Davon profitieren in erster Linie unsere Kunden, denen wir dank dieser Vielfalt so gut wie keinen Wunsch ausschlagen müssen. Und passiert es doch einmal, dass wir etwas nicht exakt so umsetzen können, wie es sich der Kunde vorstellt, finden wir eine mindestens genauso praktikable Lösung. Versprochen.“ Kunden lassen sich gerne inspirieren und entwickeln gemeinsam mit dem Fachmann dann neue Ideen nach ihren Vorstellungen. So passiert es nicht selten, dass die Weide Displays GmbH auf ihrem Gebiet als Vorreiter fungiert.



„Das ist ja einfach!“

Begeisterung erlebt der Fachmann immer dann, wenn es um die Montage geht. Der Aufbau – wenn es denn bei einem so einfachen System noch Aufbau genannt werden kann – ist schnell erledigt. Ein paar Handgriffe genügen, um das Grundgerüst für einen erfolgreichen Messeauftritt aufzustellen. Besonders Besucher, die es gewohnt sind, mit Werkzeugkoffer und einem ganzen Team zum Messeaufbau anzurücken, sind von dem schnellen und wirklich einfachen Ständen beeindruckt. „Und, die elendige Buckelei der schweren und nicht zu vergessen oftmals unförmigen Platten, Stangen und Tische ist vorbei“, ergänzt Carsten Weide. „Selbstverständlich zeigen wir unseren Kunden, wie ihr ganz eigenes System funktioniert.“ Ebenso unkompliziert ist der Transport des gesamten Equipments. Jedes Standsystem wird selbstverständlich inklusive Koffer für den sicheren Transport geliefert. Auf stabilen Rollen kann dieser einfach gezogen oder geschoben werden.



Qualität statt Sonderangebot

Für eine seit mehr als 20 Jahren gleichbleibende Qualität sorgen die Fertigungspartner der Weide Displays GmbH. Carsten Weide und sein Team arbeiten mit mehreren Herstellern zusammen. Darunter namhafte Unternehmen wie Octanorm. „Qualität hat ihren Preis. Trotzallem stehen wir nicht im direkten Wettbewerb mit Marktbegleitern. Wir bieten einen von den Kunden hoch geschätzten Mehrwert und absolut individuelle Ideen, die es so woanders nicht gibt. Natürlich sind Kunden bereits zu günstigeren Anbietern gewechselt, doch die meisten sind im Nachhinein wieder bei uns in der Betreuung“, so Weide. Für Kunden denen ein Markenname nicht so wichtig ist, bietet sich die günstigere basic plus-Linie an.



Messestand mit Lifetime-Garantie

Immer wieder prüfen Besucher der Ausstellung die aufgebauten Stände auf ihre Festigkeit. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Flexibilität der Displays. Knicke werden hier jedoch verzweifelt gesucht. Carsten Weide verrät: „Unsere Displays werden extra laminiert, so ist ihre Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht.“ Doch nicht nur die Displays haben eine enorme Langlebigkeit. Die Weide Displays GmbH geht einen gehörigen Schritt nach vorne in Sachen Kundenbindung und vergibt Lifetime-Garantien auf die hauseigenen Produkte. Mehr Service gibt es nirgendwo! Neugierig geworden? Carsten Weide selbst beantwortet Interessierten auf der B2B NORD im November gerne alle Fragen rund um den perfekten Messestand. Übrigens: Einige Aussteller der Messe sind ebenfalls bereits auf die qualitativ hochwertigen Lösungen der Weide Displays GmbH umgestiegen.

www.weide-displays.de



Foto (klein): Carsten Weide, Geschäftsführer der Weide Displays GmbH, ist der richtige Ansprechpartner für jeden Messeauftritt.

Veröffentlicht am: 22.10.2014