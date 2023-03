Strahlender Auftritt mit OCTALUMINA 120

Braak (kv/jj) Aufwendige Messebau-Lösungen oder mobile Faltsysteme – welche Variante im Messebereich bevorzugt wurde, war bisher von den scheinbar vielfältigeren Möglichkeiten der festen Installationen geprägt. Das modulare Präsentationen mittlerweile ebenso attraktive und werbewirksame Lösungen bieten können, beweist Carsten Weide von Weide Displays mit einer großen Auswahl an Präsentationssystemen, die höchsten Kundenansprüchen genügen.



Im großen Showroom des Braaker Unternehmens hat der Kunde die Qual der Wahl: Messewände, Theken, Falt-Vitrinen oder auch Rollups und Koffer-Displays zeugen von den vielfältigen Einsatzmöglichenkeiten der Systeme. Der große Vorteil gegenüber dem starren Messebau wird aber sofort deutlich. Alle Produkte sind schnell zusammenzulegen, leicht verstaubar und vor allem leicht zu transportieren. Meist genügt ein Pkw, um selbst umfangreiche Systeme zum gebuchten Event zu transportieren. Durch die leichte Handhabung sowie die zur Ausstattung gehörenden Rollkoffer oder Taschen sind sie flexibel von jedem Mitarbeiter einzusetzen. Teures Messeaufbaupersonal entfällt.

Dass die Systeme auch in der Außenwirkung definitiv mithalten können, beweist gerade das neueste System von Octanorm, das OCTALUMINA 120. Es ist ein leuchtendes Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten, die moderne Druck- und Lichttechnik bieten. Die neue Produktserie besteht aus kompletten Leuchtwänden inkl. LED-Lichttechnik, Netzteil und Rahmen-Aussteifung.

Das Printmotiv wird mit High-Power LEDs von innen heraus beleuchtet und ermöglicht so eine gleichmäßige Ausleuchtung mit neutraler Farbwiedergabe. Die im unteren und oberen Rahmenprofil fest eingebaute Beleuchtungstechnik zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtstreuung und eine hohe Helligkeit von 6.000 Kelvin (tageslichtweiß) sowie 2,2 Watt/220 Lumen je Lichtpunkt aus. Auf diese Weise wird eine neutrale, aber optimale Farbwiedergabe erzielt, die weniger gut beleuchtete Stoffgrafiken vergleichsweise blass erscheinen lässt. Das Netzteil wird im Aluminiumrahmen montiert und ist somit von außen nicht sichtbar. Für kreative Messe- und Shoplösungen stehen Standardformate zur Verfügung. Selbstverständlich ist es auch möglich, Leuchtwände in Sonderformat und Sonderausführung anzufertigen. Egal ob als freistehendes Display oder als kompletter Messestand – OCTALUMINA 120 bietet eine hohe Werbewirksamkeit mit einem optimalen Wirkungsgrad.

„Im zunehmenden Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist erhöhte Sichtbarkeit ein nicht zu unterschätzender Mehrwert,“ so Carsten Weide, Geschäftsführer von Weide Displays und sieht sich in seiner bisherigen Markenpolitik bestätigt, „Octanorm ist unser starker und verlässlicher Partner für mobile Messesysteme und mehr ...!“



In das Blickfeld des Betrachters gerückt

Maskier-Druck heißt der einzigartige 3DEffekt, den Carsten Weide seinen Kunden anbietet. Einzelne Elemente des textilen Diaprints können mit dieser neuartigen Drucktechnik herausgestellt werden und rücken so in den Vordergrund – sie erhalten eine scheinbar räumliche Dimension. Damit können die Präsentationsysteme optisch noch einmal aufgewertet werden.

Wichtig für Carsten Weide sind die individuellen Serviceleistungen, die sein Haus anbietet. Kein Kunde wird mit dem System alleingelassen. Viel wird investiert, um die Anwendung der Systeme zu vereinfachen und sie kundengerecht vorzubereiten. „Bei uns werden alle Displaysysteme vor dem Versand zur Probe aufgebaut, kontrolliert und fotografiert“, betont der Weide-Chef. „Das ist zwar sehr zeit- und kostenintensiv, aber so können unsere Kunden sicher sein, dass sie beste Qualität erhalten.“ Damit das System immer wieder sicher und bequem transportiert werden kann, bietet Weide Displays seinen Kunden zudem maßgefertigte, wattierte Taschen für die vier nur 120 Millimeter breiten Rahmenteile an. Diese sind sowohl in vier Standardformaten (1000- 4000 Millimeter breit, 2480 Millimeter hoch) als auch in individuellen Sonderausführungen erhältlich und werden je nach Wunsch in Silber eloxiert oder in RAL-Farbe geliefert. Die UV-beständige Backlit-Textil-Prints auf Dünalux sind UL- und CE-zertifiziert, lassen sich dank Silikonkeder einfach anbringen und können beidseitig mit einem Branding versehen werden.

Carsten Weide beweist, dass die hochwertigen Präsentationssysteme keinen Vergleich zu fest installiertem Laden- und Messebau scheuen müssen. Vielmehr überwiegen die Möglichkeiten sowie die leichte Handhabung und lassen die moblien Systeme zu einer adäquaten Alternative werden.

www.weide-displays.de



Vielfältige Möglichkeiten? Das neueste System OCTALUMINA 120 geht mit leuchtendem Beispiel voran!

Veröffentlicht am: 23.04.2015