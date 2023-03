Schokolade  die Werbeidee, die schmeckt

Hamburg (kj/ls) Wenn es um Präsente und qualitativ hochwertige Werbegeschenke für Kunden geht, ist es wichtig, sich durch Individualität von der Masse abzuheben. Ilka Reher von der Schokoladendruckerei präsentiert auch dieses Jahr auf der B2B NORD Werbung, die auf der Zunge zergeht.



Neu ist das Angebot für Wiederverkäufer. Mit einem speziellen Katalog richtet sich die Schokoladendruckerei zum Beispiel an die Teeläden, Chocolaterien, Floristen, Konditoreien und andere, die mit den ansprechenden Schokoladenprodukten ihr Angebot ergänzen und abrunden möchten.

So können die Kunden aus einer großen Vielfalt an Tafeln feinster belgischer Motivschokolade, Lollies und Pralinen mit der passenden Botschaft zu den verschiedensten Anlässen wählen. „Für Wiederverkäufer habe ich auch die Backmischungen für Brot und Plätzchen aufgenommen. Diese sind sehr dekorativ in Weckflaschen abgefüllt und bei meinen Individualkunden schon sehr beliebt. Ob als Einzelpräsent oder in Verbindung mit einem Präsentkorb, die Backmischungen sind nicht nur etwas fürs Auge, sondern schmecken auch einfach fantastisch“, verspricht die Geschäftsführerin Ilka Reher.



Werbung, die im Kopf bleibt

Für individuelle Werbebotschaften fertigt Ilka Reher auch genau auf den Kunden zugeschnittene Produkte an. Ob Pralinen mit Firmenlogo, Täfelchen als Visitenkarten oder Lollis mit Werbeslogan – diese kreiert sie in enger Absprache mit den Kunden zum Beispiel für deren nächsten Messeauftritt oder das anstehende Firmenevent.



„Überzeugen Sie sich selbst!“

Auf der B2B NORD zeigt Ilka Reher die Vielfalt der schokoladigen Werbeideen an ihrem Stand. „Probieren Sie aus, wie lecker und eindrucksvoll innovativ Werbung sein kann.“



Eine große Übersicht über die Produkte vermittelt auch der Onlineshop. Hier ist es möglich nicht nur einfach zu bestellen, sondern auch gleich individuelle Produkte zu gestalten.



www.die-schokoladendruckerei.de

Veröffentlicht am: 16.04.2015