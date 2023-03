Schokoladige Firmenevents

Hamburg (th/kv) Auch wenn Weihnachten anscheinend noch in weiter Ferne liegt, laufen die Vorbereitungen wie die Auswahl der Kundenpräsente und die Planung der Weihnachtsfeiern schon auf Hochtouren. Auch bei der Schokoladendruckerei ist Weihnachten schon Thema.



„Wir besprechen gerade mit unseren Kunden, wie wir die Ideen für individuelle und persönliche Geschenke am besten umsetzen können. Da ist es natürlich gut, wenn wir jetzt schon zeitig die Entwürfe fertigstellen können, damit das Thema Kundenpräsente nicht zur stressigen Last Minute Aktion wird. Für unsere Kunden haben wir uns deshalb etwas Besonderes ausgedacht. Alle Kunden, deren Aufträge bis zum 31. Oktober bei uns vorliegen, bekommen einen Preisnachlass von 5 Prozent auf den Auftragswert und die Zusage, dass sie sich dann für ihre Präsentplanung entspannt zurücklehnen können“, so Ilka Reher.



Auch für Weihnachtsfeiern oder Mitarbeiterevents hat sich Ilka Reher etwas Passendes einfallen lassen. Mit unseren Pralinenkursen ist schnell ein süßes und zugleich außergewöhnliches Firmenevent gefunden. In der hauseigenen Schokoküche wird unter fachkundiger Leitung das Schokoladengießen erklärt und anschließend werden eigenen Pralinen hergestellt. Der Kurs dauert etwa 2,5 Stunden und kostet pro Person 49 Euro. „Schokolade schmeckt doch nun wirklich jedem und zusammen Pralinen herzustellen, ist auch eine besonders teambildende Maßnahme, die gut schmeckt und auch noch eine Menge Spaß mit sich bringt.“

Veröffentlicht am: 18.09.2014