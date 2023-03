Schokoladige Präsente

Norderstedt (lh/lr) Weihnachten kommt langsam in Sichtweite und so beginnt bei den Unternehmen wieder die Planung von Kundenpräsenten zum Jahresende.



Kunden- und Mitarbeiterpräsente sind Wertschätzung, Dankeschön und Motivation zugleich und natürlich Werbung für das schenkende Unternehmen. Besonders wichtig ist es, Geschenke zu wählen, die beim Kunden in Erinnerung bleiben. Hier hat Ilka Reher von der Norderstedter Schokoladendruckerei Rat. Mit einem speziellen Schokoladendruck können feinste belgische Pralinen oder Schokoladentäfelchen mit den gewünschten Motiven versehen werden.



Jetzt an Weihnachten denken

„Personalisierte Giveaways liegen im Trend“, weiß die erfahrene Geschäftsführerin, „Wir bieten mit unseren Produkten vielfältige Lösungen, die helfen die Individualität des Unternehmens mit besonders schokoladigen Präsenten zu unterstreichen. Das Angebot der Schokoladendruckerei ist vielfältig. Ein Highlight ist der mit Firmenlogo versehener Adventskalender. „Wir bieten für jedes Budget das Passende – von der einzeln verpackten Praline bis hin zum 36-er Pralinengeschenkkarton und das ganze bereits in Kleinmengen“, betont Ilka Reher. „Gerne informieren wir Sie ausführlich.“

Veröffentlicht am: 06.11.2012